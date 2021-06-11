Ленинградская область ужесточает «ковидные» ограничения

В соответствии с постановлением, подписанным сегодня главой региона Александром Дрозденко, Сосновый Бор перешел из «зеленой» зоны в «красную».

Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:

- в «красной» зоне – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский районы и Сосновый Бор;

- в «желтой» зоне – Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский районы;

- в «зеленой» зоне – Волховский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский районы.

Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19. Аналогичное решение принято в отношении парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов.

В случае обострения эпидситуации с 1 сентября предприятиям общепита, салонам красоты, косметическим салонам, детским развлекательным центрам, детских игровым комнатам, организациям дополнительного образования, спортивным клубам будет запрещено продолжать работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры будет разрешена при заполняемости не более 25%.

Для предприятий общественного питания в «красной зоне» введено ограничение по заполняемости – разрешено использование до 50% посадочных мест. Расстояние между столами в 1,5 метра, обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов или использование одноразовой посуды – остается обязательными условиями.

Для массовых мероприятий, в том числе организованных муниципальными и региональными органами власти, вводятся ограничения по их проведению в помещениях. Так, в «красной» зоне помимо уже существующих ограничений в мероприятиях, проводимых в помещениях, могут участвовать не более 30 человек, в «желтой» зоне – не более 50 человек.

В районах «красной» и «желтой» зон регистрация браков в отделах ЗАГС разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и с участием не более 15 человек, не включая новобрачных и сотрудников органа ЗАГС.