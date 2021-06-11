Ленинградская область ужесточает «ковидные» ограничения

В соответствии с
постановлением, подписанным сегодня главой региона Александром Дрозденко, Сосновый
Бор перешел из «зеленой» зоны в «красную».
Сегодня
распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим
образом:
- в «красной» зоне
– Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский,
Тихвинский районы и Сосновый Бор;
- в «желтой» зоне
– Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский и Тосненский
районы;
- в «зеленой» зоне
– Волховский, Кингисеппский, Киришский, Ломоносовский районы.
Действующие
ограничения по численности обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых
и других предприятий общественного питания, снимаются, если у работников таких
организаций есть сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19. Аналогичное
решение принято в отношении парикмахерских, салонов красоты и косметических
салонов.
В случае
обострения эпидситуации с 1 сентября предприятиям общепита, салонам красоты,
косметическим салонам, детским развлекательным центрам, детских игровым
комнатам, организациям дополнительного образования, спортивным клубам будет
запрещено продолжать работу, если у них будет вакцинировано менее 80%
сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов
культуры будет разрешена при заполняемости не более 25%.
Для предприятий общественного питания в
«красной зоне» введено ограничение по заполняемости – разрешено использование
до 50% посадочных мест. Расстояние между столами в 1,5 метра, обработка посуды
в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов или использование
одноразовой посуды – остается обязательными условиями.
Для массовых мероприятий, в том числе
организованных муниципальными и региональными органами власти, вводятся
ограничения по их проведению в помещениях. Так, в «красной» зоне помимо уже
существующих ограничений в мероприятиях, проводимых в помещениях, могут
участвовать не более 30 человек, в «желтой» зоне – не более 50 человек.
В районах «красной» и «желтой» зон регистрация
браков в отделах ЗАГС разрешается при применении средств индивидуальной защиты
(гигиенические маски, респираторы) и с участием не более 15 человек, не включая
новобрачных и сотрудников органа ЗАГС.