Мошенники представляются полицейскими и вызывают жертвам такси

5-го июня в полицию
обратился 30-летний житель Гатчинского района, работающий продавцом-консультантом.
Ему позвонил неизвестный мужчина с номера 8-800-20-00-00, представился
сотрудником банка и сообщил, что со счета молодого человека какие-то
злоумышленники пытаются украсть деньги. Необходимо перевести все средства на
безопасный счет Центробанка. Следуя указаниям звонившего, продавец-консультант
через личный кабинет в мобильном приложении перевел на продиктованные ему счета
90 тысяч рублей с одной карты, 31 тысячу с другой и 35 тысяч с третьей. Итого –
156 тысяч рублей ущерб.
Дачницу из Петербурга
обманули еще более «креативно». 4-го июня в Сиверский отдел полиции обратилась
60-летняя дачница из Строганово. Накануне ей поступил телефонный звонок.
Звонивший представился майором полиции ГУ МВД Санкт-Петербурга Волковым
Михаилом Олеговичем и сообщил, что участились мошеннические действия со счетами
вкладчиков Сбербанка. Чтобы поймать преступников, необходимо связаться со
службой безопасности банка и с сотрудником Исаевым Александром.
«Майор полиции» вызвал
женщине такси, которое отвезло ее в Гатчину, на Соборную, в офис банка, где она
сняла со своей карты 235 тысяч рублей. После чего позвонила Исаеву Александру и
доложила о выполненных действиях. Исаев Александр сказал, что переведет
разговор на другого сотрудника по имени Артем. Через некоторое время ей
перезвонил Артем и велел перевести все деньги через банкомат на некие номера
телефонов – по 30 тысяч рублей на каждый. Что пенсионерка и сделала, переведя
все свои сбережения мошенникам. После этого ей снова вызвали такси, и она
вернулась на дачу в Строганово. На следующий день пошла в полицию.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.