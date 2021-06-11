Мошенники представляются полицейскими и вызывают жертвам такси

5-го июня в полицию обратился 30-летний житель Гатчинского района, работающий продавцом-консультантом. Ему позвонил неизвестный мужчина с номера 8-800-20-00-00, представился сотрудником банка и сообщил, что со счета молодого человека какие-то злоумышленники пытаются украсть деньги. Необходимо перевести все средства на безопасный счет Центробанка. Следуя указаниям звонившего, продавец-консультант через личный кабинет в мобильном приложении перевел на продиктованные ему счета 90 тысяч рублей с одной карты, 31 тысячу с другой и 35 тысяч с третьей. Итого – 156 тысяч рублей ущерб.

Дачницу из Петербурга обманули еще более «креативно». 4-го июня в Сиверский отдел полиции обратилась 60-летняя дачница из Строганово. Накануне ей поступил телефонный звонок. Звонивший представился майором полиции ГУ МВД Санкт-Петербурга Волковым Михаилом Олеговичем и сообщил, что участились мошеннические действия со счетами вкладчиков Сбербанка. Чтобы поймать преступников, необходимо связаться со службой безопасности банка и с сотрудником Исаевым Александром.

«Майор полиции» вызвал женщине такси, которое отвезло ее в Гатчину, на Соборную, в офис банка, где она сняла со своей карты 235 тысяч рублей. После чего позвонила Исаеву Александру и доложила о выполненных действиях. Исаев Александр сказал, что переведет разговор на другого сотрудника по имени Артем. Через некоторое время ей перезвонил Артем и велел перевести все деньги через банкомат на некие номера телефонов – по 30 тысяч рублей на каждый. Что пенсионерка и сделала, переведя все свои сбережения мошенникам. После этого ей снова вызвали такси, и она вернулась на дачу в Строганово. На следующий день пошла в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.