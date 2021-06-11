В Гатчинскую КМБ поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

В Гатчинской КМБ
на данную вакцину ведется лист ожидания, поэтому в первую очередь на вакцинацию
будут приглашаться граждане, записанные в данный лист.
«ЭпиВакКорона» -
российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Вводится двукратно с интервалом 14-21 день.
Записаться на
прививку «ЭпиВакКороной» в гатчинских поликлиниках можно по телефону «горячей
линии» по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86, с понедельника по пятницу с
9.00 до 17.00.
В Коммунаровской
поликлинике запись производится по телефону +7-911-960-11-01;
В поликлинике
Вырицкой районной больницы по телефонам: 8(81371)49-085 и 8(81371)49-759;
В поликлинике
Сиверской районной больницы - по телефону 8(81371)44-244.