В Гатчинскую КМБ поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

В Гатчинской КМБ на данную вакцину ведется лист ожидания, поэтому в первую очередь на вакцинацию будут приглашаться граждане, записанные в данный лист.

«ЭпиВакКорона» - российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом 14-21 день.

Записаться на прививку «ЭпиВакКороной» в гатчинских поликлиниках можно по телефону «горячей линии» по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

В Коммунаровской поликлинике запись производится по телефону +7-911-960-11-01;

В поликлинике Вырицкой районной больницы по телефонам: 8(81371)49-085 и 8(81371)49-759;

В поликлинике Сиверской районной больницы - по телефону 8(81371)44-244.