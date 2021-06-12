Названы имена победителей российско-польского конкурса

Зеркальный конкурс – на знание истории, культуры и географии России и Ленинградской области – проводится и для польских школьников в Нижнесилезском воеводстве.

Участники конкурса представили на конкурс творческую презентацию на тему «Великие польские ученые и педагоги» и видеозапись своего выступления. Экспертное жюри оценивали информационное наполнение, полноту раскрытия направленности темы, логику построения и содержания выступления, культуру речи и эмоциональность, а также качество оформления.

Конкурс проводится с целью развития интереса и приобщения школьников к языку, истории и культуре региона-партнера, а также в целях формирования толерантного сознания и кросс-культурной грамотности.

По 20 победителей конкурса с каждой стороны награждаются поездкой в регион-партнер. Такой формат взаимодействия предоставляет уникальную возможность участникам знакомиться на практике с историей и культурой, традициями России и Польши, а также получать уроки польского и русского языка.

Также названы имена 20 лауреатов конкурса, среди которых еще один ученик Гатчинской школы № 7 – Теймураз Сейфетдинов.