Названы имена победителей российско-польского конкурса

Зеркальный конкурс
– на знание истории, культуры и географии России и Ленинградской области –
проводится и для польских школьников в Нижнесилезском воеводстве.
Участники конкурса
представили на конкурс творческую презентацию на тему «Великие польские ученые
и педагоги» и видеозапись своего выступления. Экспертное жюри оценивали
информационное наполнение, полноту раскрытия направленности темы, логику
построения и содержания выступления, культуру речи и эмоциональность, а также
качество оформления.
Конкурс проводится
с целью развития интереса и приобщения школьников к языку, истории и культуре
региона-партнера, а также в целях формирования толерантного сознания и
кросс-культурной грамотности.
По 20 победителей
конкурса с каждой стороны награждаются поездкой в регион-партнер. Такой формат взаимодействия
предоставляет уникальную возможность участникам знакомиться на практике с
историей и культурой, традициями России и Польши, а также получать уроки
польского и русского языка.
Также названы
имена 20 лауреатов конкурса, среди которых еще один ученик Гатчинской школы № 7
– Теймураз Сейфетдинов.