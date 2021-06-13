Горячую воду на Аэродроме в Гатчине отключат с 15 июня

Горячую воду на Аэродроме в Гатчине отключат с 15 июня

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают о плановом отключении горячей воды с 15 июня. МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с проведением профилактических работ на источниках теплоснабжения будет произведена плановая остановка котельной №10 с прекращением подачи горячей воды на объекты микрорайонов «Мариенбург», «Аэродром» с 00.00 часов 15 июня до 24.00 часов 18 июня 2021г.

Рубрики : ЖКХ     13 Jun 2021

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины приносят извинения за временные неудобства, связанные с прекращением подачи горячего водоснабжения.

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