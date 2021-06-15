15 нарушителей на водной глади

С 24 апреля по распоряжению губернатора Ленинградской области открылась навигация для маломерных судов. Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области работает, не покладая рук: поток желающих зарегистрировать и освидетельствовать маломерное судно не иссякает.

- Наши судовладельцы – люди добросовестные: с начала навигации мы еще не выявили ни одного нарушителя режима регистрации или освидетельствования судна, – говорит руководитель гатчинского отделения ГИМС старший государственный инспектор по маломерным судам Андрей Виноградов. – Сейчас в СМИ достаточно говорится о необходимости соблюдения законодательства, о штрафах для нарушителей, так что без соответствующей отметки в судовом билете граждане на воду стараются не выходить.

- С какой периодичностью маломерные суда проходят освидетельствование?

- Раз в пять лет. Мы проверяем наличие отметки в судовом билете, и в случае ее отсутствия – штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При освидетельствовании проверяем все, включая фальшфейеры (пиротехническое сигнальное устройство) и спасательный конец Александрова (средство для помощи утопающим, сконструированное матросом Александровым в 1914 году). Сейчас даже не очень опытные судовладельцы относятся к этому ответственно.

- Сложно попасть в ГИМС на освидетельствование?

- Ведется предварительная запись через Госуслуги, и никаких проблем с этим нет. Вот на регистрацию маломерных судов очередь больше, поскольку мы обслуживаем три района – Гатчинский, Волосовский и Тосненский. Запись тоже ведется через Госуслуги, и мы приглашаем на регистрацию в определенный день, чтобы не было столпотворения.

- Как, по вашим сведениям, гатчинцы уже открыли купальный сезон?

- Санкционированных мест для купания в Гатчинском районе нет. И пока что, объезжая водоемы, мы не застали ни одного купальщика. Однако организация купальных мест запланирована. Глава гатчинской администрации Людмила Николаевна Нещадим очень серьезно относится к этому вопросу и прилагает все усилия, чтобы в Гатчинском районе появились специальные места для купания. В планах – выделение средств на устройство спасательных постов. В дальнейшем, может быть, речь пойдет и о благоустроенных пляжах.

- А пока таких мест нет, купальщиков будут вылавливать и наказывать?

- У нас составлен график патрулирования, сотрудники ГИМС регулярно объезжают водоемы и передают информацию местным администрациям о фактах купания в неустановленных, запрещенных местах – для привлечения нарушителей к административной ответственности. Штраф составляет от 500 до 1000 рублей (в прошлом году было привлечено 16 таких нарушителей). Это не шутки, потому что каждый год мы имеем печальную статистику утонувших по собственной неосторожности. Администрация тоже патрулирует берега гатчинских рек и озер. В Вырице, например, глава местной администрации договорился с полицией, и в выходные патруль три раза в день приезжает на берег – контролирует обстановку.

В этом году утонувших во время купания не было. За исключением гибели девочки в Сусанино в пожарном водоеме, но это произошло весной, задолго до начала купального сезона, и по данному факту расследуется уголовное дело.

- Профилактическая работа с детьми ведётся или …ковид?

- Ввиду эпидемии инспекторам ГИМС закрыт доступ в детские организации. Но как только обстановка нормализуется, мы снова начнем проводить занятия с детьми в школах, в летних лагерях – будем разъяснять правила безопасного поведения на воде.

Однако и этим летом совместно с ВОСВОД у нас запланирована на конец июня, середину июля и начало августа ежегодная акция «Научись плавать». Мероприятие это обычно проходит в Вырице, на берегу Оредежа, массово: члены ВОСВОД огораживают акваторию, ставят буйки, показывают приемы спасения утопающих. Детям раздают листовки и брошюры.

- Андрей Юрьевич, в этом году уже были задержания нарушителей, управляющих маломерными судами?

- С начала навигации мы составили на Оредеже 15 административных постановлений: 1 – за вождение в нетрезвом состоянии, 7 – за превышение скорости в населенном пункте, 7 – за вождение без спасательных жилетов.



