Команда ГДМ – победитель конкурса «Земля Героев – Крепости Ленинградской области»

Организаторами
конкурса, который состоялся 11 июня на территории Центра «Молодежный»,
выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области, факультет социальных
технологий РАНХиГС и Центр «Молодежный».
В финал конкурса вышли 34 студента из трех ведущих
высших учебных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области:
РАНХиГС, Института отраслевого менеджмента (РАНХиГС) и ЛГУ им. А.С. Пушкина, а
также воспитанники Гатчинского Дворца молодежи.
Девять
команд, прошедших строгий отбор экспертной комиссии, выступили перед членами жюри
с очными презентациями своих проектов, посвященных модернизации и всестороннему
продвижению крепостей Ленинградской области.
В
составе конкурсной комиссии вошли представители крепостей-музеев, высших
учебных заведений, образовательных и научных учреждений Ленинградской области и
Санкт-Петербурга. Работы оценивались по трем номинациям: «Кейс-реклама»,
«Кейс-Мероприятие» и «Туристический Маршрут».
Авторами
лучшей работы в рамках номинации «Кейс-Мероприятие» стали представители Гатчинского
Дворца молодежи Ирина Булычева, Виктория Коровашкова, Дарья Смирнова, Дарья Семенская,
которые разработали экскурсионно-образовательную программу по Выборгскому замку
для детей и подростков с инвалидностью по зрению.
Среди
ключевых задач проекта участники выделили составление программы интенсивного
курса по истории, культуре, искусству Выборгского замка и ораторскому
мастерству для волонтеров проекта, проведение экскурсий для детей и подростков
с инвалидностью по зрению и другие пункты. В ходе церемонии награждения ребята получили
соответствующие грамоты и памятные призы.
Члены
жюри отметили, что конкурсанты создали сильные и жизнеспособные проекты в
соавторстве с представителями крепостей-музеев. Некоторые из них уже были претворены
в жизнь. Так, в процессе работы над проектом о крепости Орешек, участники команды
Института отраслевого менеджмента (РАНХиГС) из города Москвы обнаружили барьер
взаимодействия с туристической аудиторией, а именно отсутствие возможности
приобретения билетов через интернет.
Заместитель
директора по научной и экскурсионной деятельности, главный научный сотрудник
филиала крепости «Орешек» Юлия Дьякова взяла этот вопрос под личный контроль и
к моменту проведения финала конкурса на сайте крепости уже появилась
возможность онлайн-покупки билетов. Данный опыт доказывает, что предложения,
представленные участниками конкурса в рамках проектов, являются применимыми на
практике и могут быть реализованы на территории крепостей-музеев.