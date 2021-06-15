Команда ГДМ – победитель конкурса «Земля Героев – Крепости Ленинградской области»

Организаторами конкурса, который состоялся 11 июня на территории Центра «Молодежный», выступили комитет по молодежной политике Ленинградской области, факультет социальных технологий РАНХиГС и Центр «Молодежный».

В финал конкурса вышли 34 студента из трех ведущих высших учебных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы и Ленинградской области: РАНХиГС, Института отраслевого менеджмента (РАНХиГС) и ЛГУ им. А.С. Пушкина, а также воспитанники Гатчинского Дворца молодежи.

Девять команд, прошедших строгий отбор экспертной комиссии, выступили перед членами жюри с очными презентациями своих проектов, посвященных модернизации и всестороннему продвижению крепостей Ленинградской области.

В составе конкурсной комиссии вошли представители крепостей-музеев, высших учебных заведений, образовательных и научных учреждений Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Работы оценивались по трем номинациям: «Кейс-реклама», «Кейс-Мероприятие» и «Туристический Маршрут».

Авторами лучшей работы в рамках номинации «Кейс-Мероприятие» стали представители Гатчинского Дворца молодежи Ирина Булычева, Виктория Коровашкова, Дарья Смирнова, Дарья Семенская, которые разработали экскурсионно-образовательную программу по Выборгскому замку для детей и подростков с инвалидностью по зрению.

Среди ключевых задач проекта участники выделили составление программы интенсивного курса по истории, культуре, искусству Выборгского замка и ораторскому мастерству для волонтеров проекта, проведение экскурсий для детей и подростков с инвалидностью по зрению и другие пункты. В ходе церемонии награждения ребята получили соответствующие грамоты и памятные призы.

Члены жюри отметили, что конкурсанты создали сильные и жизнеспособные проекты в соавторстве с представителями крепостей-музеев. Некоторые из них уже были претворены в жизнь. Так, в процессе работы над проектом о крепости Орешек, участники команды Института отраслевого менеджмента (РАНХиГС) из города Москвы обнаружили барьер взаимодействия с туристической аудиторией, а именно отсутствие возможности приобретения билетов через интернет.

Заместитель директора по научной и экскурсионной деятельности, главный научный сотрудник филиала крепости «Орешек» Юлия Дьякова взяла этот вопрос под личный контроль и к моменту проведения финала конкурса на сайте крепости уже появилась возможность онлайн-покупки билетов. Данный опыт доказывает, что предложения, представленные участниками конкурса в рамках проектов, являются применимыми на практике и могут быть реализованы на территории крепостей-музеев.



