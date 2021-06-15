Молодёжь благоустраивает города и села

Традиционно работа в трудовых бригадах пользуется повышенным спросом. Так, набор в шесть трудовых бригад при Гатчинском Дворце молодежи на июнь был закрыт за первые пару часов. На второй летний месяц рабочие места закончились за два дня, но и мест в июле для желающих потрудиться подростков было больше.
Сегодня
одна бригада трудится в Управлении федеральной миграционной службы России по
Гатчинскому району, где ребята занимаются «бумажной» работой. Четыре бригады
занимаются благоустройством Гатчины - убирают мусор на городских улицах,
пропалывают клумбы на общественных территориях, помогают сотрудникам
благотворительного фонда «Теплый дом», работают на ферме при Гатчинском дворце,
трудятся на спортивных объектах и на территории бассейна «Волна». Рабочий день
длится с 10.00 до 14.00, ребята берут с собой воду и перекус на обед.
Бригадир
Елизавета Смирнова рассказала, что Дворцовая ферма – одно из самых любимых мест
у трудящейся молодежи. Несмотря на большую нагрузку, юноши с удовольствием
занимаются настоящей мужской работой, а девочки убирают за животными, кормят
их, облагораживают клумбы и грядки. Сотрудники фермы всегда приветливы со
своими помощниками. Кроме этого, Дворцовая ферма с каждым годом преображается,
и побывать здесь – уже удовольствие.
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Радует, что дети действительно хотят работать, знают, куда потратят
заработанные деньги, а после уборки мусора уже говорят о том, что сами теперь
всегда донесут его до урны, - рассказала Елизавета Смирнова.
Одна
из участниц трудовой бригады – ученица Гатчинской школы № 7 Виктория Вегис
призналась, что очень хотела попасть в трудовую бригаду.
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Это интересная работа, хороший коллектив, добрые бригадиры, своей работой мы
помогаем городу, можно заработать денег. Была бы возможность продлить работу
еще на месяц - сделала бы это, - поделилась Виктория.
Трудовые бригады созданы и во всех поселениях Гатчинского района. Например, в Кобринском сельском поселении молодежная трудовая бригада помогла привести в порядок территорию п. Суйда к Пушкинскому празднику. В Вырице ребята помогали в проведении уличного фестиваля «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах». В Сусанинском поселении трудовая бригада приняла участие в акции «Сад памяти» - посадке кустов сирени у стелы советским воинам. В пос. Войсковицы подростки навели порядок на мемориале советским воинам.