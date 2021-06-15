О чём молчит город?

Всем командам были выданы кросс-листы с заданиями и загадками, на которые надо было не только правильно, но и быстрее всех ответить.

Команда Большеколпанского поселения, хоть и не вошла в число победителей, но все равно получила грамоты и подарки от Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

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