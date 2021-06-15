О чём молчит город?

14 июня в Гатчине прошел молодежный квест «О чем молчит город». На старт в Сиреневом сквере вышли 16 команд из Гатчины и Гатчинского района. Большеколпанское поселение представила команда участников театральной студии «Лицедейчики», руководитель Лариса Елагина.
Всем командам были выданы
кросс-листы с заданиями и загадками, на которые надо было не только правильно,
но и быстрее всех ответить.
Команда Большеколпанского
поселения, хоть и не вошла в число победителей, но все равно получила грамоты и
подарки от Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике
Гатчинского района.
https://vk.com/dkkolpany
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