Праздник большой и дружной страны

Праздничный концерт с участием творческих коллективов города состоялся на площади Победы. Гостей праздника приветствовали глава Гатчинского района Виталий Филоненко, и.о. главы районной администрации Сергей Голованов, руководитель общественной приемной губернатора Ленинградской области в Гатчинском районе Людмила Сенькина.

- 17 млн квадратных километров, более 190 национальностей, более 60 конфессий - все это одна большая дружная Россия. Мы гордимся тем, что не покорились ни одному из захватчиков: ни Чингисхану, ни Наполеону, ни Гитлеру, - сказал Виталий Филоненко.

Доброй традицией в День России стало вручение первых официальных «взрослых» документов жителям Гатчины, отметивших свое 14-летие. Организаторами мероприятия выступили сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области при участии сотрудников правовой группы УМВД России.

Свои паспорта в торжественной обстановке в этот день получили Артем Алексеев, Анна Артемьева, Ангелина Кондратенко, Вадим Мельник, Владислав Павлов, Даниил Павлов, Илья Филин, Ксения Благодырь и Артем Ельник.

С напутственными словами и поздравлениями выступил врио руководителя отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району, майор полиции Роман Терещенко. Каждому участнику были также вручены памятки, в которых школьникам в доступной форме разъяснили основные положения о паспорте, сроки его действия, основания для замены, действия при утере документа, а также ответственность за его умышленную порчу или утрату. Но главное то, что паспорт – это в первую очередь ответственность за свои поступки и начало новой, уже почти взрослой жизни. Роман Терещенко выразил уверенность, что ребята, получившие свой первый важный документ, будут достойными и законопослушными гражданами нашей страны.

Свои творческие номера гатчинцам подарили артисты театра костюма «Катюша», вокальной студии «Солнечный остров», ансамбля русской песни «Горница», фольклорного ансамбля «Коляды», ансамбля бального танца «Партита», хореографического коллектива «Колибри» и др.

В это же время волонтеры Гатчинского Дворца молодежи провели молодежный исторический квест «Россия – Родина моя», посвященный Дню России. Благодаря заданиям, которые участники квеста получали по мере прохождения станций, они смогли узнать историю необычных мест города Гатчины и заполнить маршрутную карту, которую они предоставили членам жюри. Победители получили грамоты, подарочные сертификаты в книжный магазин и сувениры на память.



