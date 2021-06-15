«Тайро» - победитель конкурса видеороликов

В
номинации «Лучшая командная работа» лучшими признаны видеоролик об усадьбе
Демидовых «Тайцы» от волонтёрского клуба «Тайро» Гатчинского района и сюжет о
городе Кириши в исполнении воспитанников Киришского дворца творчества имени
Людмилы Маклаковой.
В
номинации «Лучшая операторская работа» победил сюжет о городе Тосно.
В
номинации «Моя малая Родина» победил сюжет о Виллозском городском поселении
Ломоносовского района.
В
номинации «Лучшая репортажная съемка» жюри отметило сразу три работы: об
усадьбе «Гостилицы» в Ломоносовском районе и о Линдуловской роще в Выборгском
районе в исполнении ребят из молодежного совета Рощино и сюжет о городе Волхов,
автором которого стала активистка из Колчаковского сельского поселения
Волховского района.
В
номинации «Историческая память» победу одержали юнармейцы из Соснового Бора с
сюжетом об Александре Невском.
Всего
на конкурс поступило 135 работ из разных районов Ленинградской области от 164
жителей региона — они разместили на своих страницах в социальных сетях
ВКонтакте и Инстаграм видеоролики, в которых рассказали интересные факты о
своих населённых пунктах — их культурные особенности, национальные традиции,
достижения в народном хозяйстве и любой другой факт, достойный уважения и
признания.
Организатором
конкурса «Нам есть чем гордиться» является комитет по молодежной политике
Ленинградской области. Цель мероприятия — формирование в молодежной среде
осознанного отношения к традиционным ценностям общества и гармоничному развитию
личности.