«Тайро» - победитель конкурса видеороликов

В номинации «Лучшая командная работа» лучшими признаны видеоролик об усадьбе Демидовых «Тайцы» от волонтёрского клуба «Тайро» Гатчинского района и сюжет о городе Кириши в исполнении воспитанников Киришского дворца творчества имени Людмилы Маклаковой.

В номинации «Лучшая операторская работа» победил сюжет о городе Тосно.

В номинации «Моя малая Родина» победил сюжет о Виллозском городском поселении Ломоносовского района.

В номинации «Лучшая репортажная съемка» жюри отметило сразу три работы: об усадьбе «Гостилицы» в Ломоносовском районе и о Линдуловской роще в Выборгском районе в исполнении ребят из молодежного совета Рощино и сюжет о городе Волхов, автором которого стала активистка из Колчаковского сельского поселения Волховского района.

В номинации «Историческая память» победу одержали юнармейцы из Соснового Бора с сюжетом об Александре Невском.

Всего на конкурс поступило 135 работ из разных районов Ленинградской области от 164 жителей региона — они разместили на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм видеоролики, в которых рассказали интересные факты о своих населённых пунктах — их культурные особенности, национальные традиции, достижения в народном хозяйстве и любой другой факт, достойный уважения и признания.

Организатором конкурса «Нам есть чем гордиться» является комитет по молодежной политике Ленинградской области. Цель мероприятия — формирование в молодежной среде осознанного отношения к традиционным ценностям общества и гармоничному развитию личности.