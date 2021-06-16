Депутат Гатчинского района предложила ограничить работу СМИ с преступниками

Алина Коняева выступила с предложением ограничить работу СМИ с лицами, отбывавшими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, в марте текущего года на свободу вышел «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Эту новость обсуждали все средства массовой информации, пользователи соцсетей делились своим мнением, переживали о его жертвах. Но самым скандальным получилось интервью журналистки Ксении Собчак, в котором Виктор Мохов рассказал все подробности событий тех лет и даже позволял себе странно шутить. Виктору Мохову понравилось внимание журналистов, а также гонорар, который он получил за интервью.

- Мы столкнулись с открытой популяризацией деятельности преступника, не просто рассказом или документальным фильмом, а с интервью человека, который открыто наслаждается вниманием, и как будто совсем и не раскаивается в содеянном, - отметила в своем выступлении Алина Коняева.

Суд в Рязанской области оштрафовал Виктора Мохова за нарушение административного надзора (часть 1 статьи 19.24 УК) из-за интервью, которое суд прировнял к участию в культурно-массовом мероприятии. Штраф по данной статье составил порядка 1000-1500 рублей. В завершение своего доклада Алина Коняева предложила комплекс законодательных инициатив в данной области.

Как стало известно, с аналогичной инициативой выступил и депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин. В ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен соответствующий законопроект, направленный на запрет осужденным публично выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также публиковать мемуары и получать за это вознаграждения. Дмитрий Саблин предложил внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также Федеральный закон об административном надзоре.

По мнению Саблина, совершивший преступление человек должен понимать, что за популяризацию его деяний последует наказание. «Между тем в современных реалиях преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и – при содействии СМИ и сети «Интернет – популярность. Более того, участие в публичных мероприятиях с рассказами о преступлении может принести им доход, как и опубликование книг и мемуаров», - говорится в пояснительной записке. В документе отмечается, что получение гонораров фактически выступает вознаграждением за совершенное преступление.

В качестве меры наказания за популяризацию совершенных преступлений предлагается установить штрафы, как для самого преступника, так и для ресурсов, которые эту информацию распространяют. Так, физические лица будут наказываться штрафом в размере двукратного выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тысяч рубле. Представители СМИ – в размере трехкратного выплаченного вознаграждения, но не менее 1 млн рублей. Вместе с тем предпринимателей и юридических лиц предлагается наказывать штрафом в размере пятикратного выплаченного вознаграждения, но не менее 3 млн рублей, либо административным приостановлением деятельности на срок до шести месяцев.

Ирина Хрусталёва