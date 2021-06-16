Депутат Гатчинского района предложила ограничить работу СМИ с преступниками

Алина
Коняева выступила с предложением ограничить работу СМИ с лицами, отбывавшими
наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Напомним, в марте текущего года на свободу вышел
«скопинский маньяк» Виктор Мохов. Эту новость обсуждали все средства массовой
информации, пользователи соцсетей делились своим мнением, переживали о его
жертвах. Но самым скандальным получилось интервью журналистки Ксении Собчак, в
котором Виктор Мохов рассказал все подробности событий тех лет и даже позволял
себе странно шутить. Виктору Мохову понравилось внимание журналистов, а также
гонорар, который он получил за интервью.
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Мы столкнулись с открытой популяризацией деятельности преступника, не просто
рассказом или документальным фильмом, а с интервью человека, который открыто
наслаждается вниманием, и как будто совсем и не раскаивается в содеянном, -
отметила в своем выступлении Алина Коняева.
Суд в Рязанской области оштрафовал Виктора
Мохова за нарушение административного надзора (часть 1 статьи 19.24 УК) из-за
интервью, которое суд прировнял к участию в культурно-массовом мероприятии.
Штраф по данной статье составил порядка 1000-1500 рублей. В завершение своего
доклада Алина Коняева предложила комплекс законодательных инициатив в данной
области.
Как
стало известно, с аналогичной инициативой выступил и депутат Госдумы РФ Дмитрий
Саблин. В ближайшее время в нижнюю палату парламента будет внесен
соответствующий законопроект, направленный на запрет осужденным публично
выступать в СМИ, ток-шоу, социальных сетях, а также публиковать мемуары и получать
за это вознаграждения. Дмитрий Саблин предложил внести соответствующие поправки
в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях (КоАП), а также Федеральный закон об административном надзоре.
По
мнению Саблина, совершивший преступление человек должен понимать, что за
популяризацию его деяний последует наказание. «Между тем в современных реалиях
преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и – при содействии
СМИ и сети «Интернет – популярность. Более того, участие в публичных
мероприятиях с рассказами о преступлении может принести им доход, как и
опубликование книг и мемуаров», - говорится в пояснительной записке. В
документе отмечается, что получение гонораров фактически выступает вознаграждением
за совершенное преступление.
В
качестве меры наказания за популяризацию совершенных преступлений предлагается
установить штрафы, как для самого преступника, так и для ресурсов, которые эту
информацию распространяют. Так, физические лица будут наказываться штрафом в
размере двукратного выплаченного вознаграждения, но не менее 300 тысяч рубле. Представители
СМИ – в размере трехкратного выплаченного вознаграждения, но не менее 1 млн рублей.
Вместе с тем предпринимателей и юридических лиц предлагается наказывать штрафом
в размере пятикратного выплаченного вознаграждения, но не менее 3 млн рублей,
либо административным приостановлением деятельности на срок до шести месяцев.
Ирина Хрусталёва