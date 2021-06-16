Лучи Победы ― в небе над Лугой и Гатчиной

22 июня в 22.00 на привокзальной площади в сквере у стелы «Луга – город воинской славы» под звуки песни «Журавли» в небо взлетят лучи прожекторов в память о первом дне Великой Отечественной. В митинге на площади примут участие волонтеры, представители ветеранских, общественных организаций, почетные граждане, жители города. С песнями военной тематики выступят артисты лужских народных коллективов.

В Гатчине акция «Лучи Победы» начнется также в 22.00 – у стелы «Гатчина – город воинской славы».

Присоединиться к акции могут организации, учреждения, жители, региона, включив прожекторы на своих зданиях и жилых домах. Видео и фото своего участия в акции с хэштегом #лучипобеды можно разместить в социальных сетях.

Всероссийская акция «Лучи Победы» пройдет 22 июня, в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, в Городах-Героях и городах воинской славы в память о тех, кто отдал свои жизни за Победу.