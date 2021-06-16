Памяти замечательного музыканта и педагога

Окончив в 1965 году с отличием Псковское музыкальное училище, бывшая выпускница Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Лариса Таранишина совмещала работу и учёбу в Саратовской государственной консерватории, окончив которую в 1971 году, полностью посвятила себя исполнительской и педагогической деятельности.

С 1988 года Лариса Геннадьевна работала в Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова преподавателем по классу скрипки. На протяжении 15 лет работала в государственном концертном объединении «Ленконцерт» солисткой «Ленинградского ансамбля скрипачей» под руководством Заслуженного деятеля Искусств РСФСР И.А. Шпильберга, в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича в качестве артистки Академического симфонического оркестра более 10 лет, совмещая концертную работу с преподавательской деятельностью в музыкальных школах. На протяжении 18 лет работала в детской школе искусств им. П.А. Серебрякова в г. Санкт-Петербурге.

Лариса Геннадьевна всегда пользовалась большим авторитетом среди коллег-музыкантов. Её ученики – лауреаты областных и Всероссийских конкурсов – стали профессиональными музыкантами, учатся в профессиональных музыкальных заведениях г. Санкт-Петербурга.

Большой успех Лариса Геннадьевна всегда имела как скрипачка-солистка. С 1988 года она была солисткой Гатчинской городской филармонии, выступала с сольными концертами, являлась лауреатом областных, Всероссийских и международных конкурсов педагогов-исполнителей. В 2013 году она была удостоена звания лауреата Международного конкурса-фестиваля народного творчества «Малахитовая шкатулка».

Член Союза концертных деятелей г. Санкт-Петербурга, Лариса Геннадьевна Таранишина – постоянный участник областных праздников в честь дня рождения А.С. Пушкина, юбилея музея В.В. Набокова и других мероприятий. В 2014 году была награждена Почётной грамотой Союза концертных деятелей Российской Федерации.

За многолетнюю большую педагогическую и концертную деятельность Лариса Геннадьевна Таранишина награждена знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», Благодарностью губернатора Ленинградской области, имела звание «Ветеран труда».

Коллектив Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова, бывшие и нынешние ученики и их родители выражают глубокую скорбь в связи с невосполнимой потерей прекрасного педагога-музыканта и замечательного светлого человека - Ларисы Геннадьевны Таранишиной.

Светлая память!

Л.А. Талья, С.Е. Дубинина, О.В. Уварова