Памяти замечательного музыканта и педагога

Окончив в 1965 году с отличием Псковское
музыкальное училище, бывшая выпускница Гатчинской ДМШ им. М.М.
Ипполитова-Иванова Лариса Таранишина совмещала работу и учёбу в Саратовской
государственной консерватории, окончив которую в 1971 году, полностью посвятила
себя исполнительской и педагогической деятельности.
С 1988 года Лариса Геннадьевна работала в Гатчинской
ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова преподавателем по классу скрипки. На протяжении
15 лет работала в государственном концертном объединении «Ленконцерт» солисткой
«Ленинградского ансамбля скрипачей» под руководством Заслуженного деятеля
Искусств РСФСР И.А. Шпильберга, в Санкт-Петербургской академической филармонии
им. Д.Д. Шостаковича в качестве артистки Академического симфонического оркестра
более 10 лет, совмещая концертную работу с преподавательской деятельностью в
музыкальных школах. На протяжении 18 лет работала в детской школе искусств им.
П.А. Серебрякова в г. Санкт-Петербурге.
Лариса Геннадьевна всегда пользовалась
большим авторитетом среди коллег-музыкантов. Её ученики – лауреаты областных и
Всероссийских конкурсов – стали профессиональными музыкантами, учатся в
профессиональных музыкальных заведениях г. Санкт-Петербурга.
Большой успех Лариса Геннадьевна всегда
имела как скрипачка-солистка. С 1988 года она была солисткой Гатчинской
городской филармонии, выступала с сольными концертами, являлась лауреатом областных,
Всероссийских и международных конкурсов педагогов-исполнителей. В 2013 году она
была удостоена звания лауреата Международного конкурса-фестиваля народного
творчества «Малахитовая шкатулка».
Член Союза концертных деятелей г.
Санкт-Петербурга, Лариса Геннадьевна Таранишина – постоянный участник областных
праздников в честь дня рождения А.С. Пушкина, юбилея музея В.В. Набокова и
других мероприятий. В 2014 году была награждена Почётной грамотой Союза
концертных деятелей Российской Федерации.
За многолетнюю большую педагогическую и
концертную деятельность Лариса Геннадьевна Таранишина награждена знаком
Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре»,
Благодарностью губернатора Ленинградской области, имела звание «Ветеран труда».
Коллектив Гатчинской ДМШ им. М.М.
Ипполитова-Иванова, бывшие и нынешние ученики и их родители выражают глубокую
скорбь в связи с невосполнимой потерей прекрасного педагога-музыканта и
замечательного светлого человека - Ларисы Геннадьевны Таранишиной.
Светлая память!
Л.А. Талья, С.Е.
Дубинина, О.В.
Уварова