Престижно быть умным в Гатчинском районе!

В связи с тем, что результаты ЕГЭ по русскому языку пока неизвестны, речь идет именно о претендентах. Вручение аттестатов с отличием об окончании среднего общего образования и награждение медалью «За особые успехи в учении» будет проходить в общеобразовательных учреждениях чуть позже – с 22 июня по 4 июля.

Очередной 2020-2021 учебный год в Гатчинском районе окончили 646 выпускников 11-х классов, из них по предварительному прогнозу 66 – медалисты из 11 муниципальных и двух частных общеобразовательных учреждений (школы имени императора Александра III и Первой академической гимназии г. Гатчины). Это те ребята, у которых по всем учебным предметам итоговые оценки – «отлично». Наибольшее количество потенциальных медалистов окончили Гатчинскую школу № 9 (16 человек), Гатчинскую школу № 2 (6), Гатчинский лицей № 3 (5), Гатчинскую гимназию им. К.Д. Ушинского (5),

Гатчинский район занимает лидирующую позицию по количеству медалистов в Ленинградской области, и их число продолжает расти. Об этом рассказала председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина, которая пришла поздравить ребят. Она также выразила уверенность, что все потенциальные медалисты обязательно получают свои заслуженные дипломы с отличием, будучи достойными этого.

- Медалистов объединяет ответственность, трудолюбие, требовательность к себе и умение преодолевать трудности. Это ценят в высших учебных учреждениях. Так, если абитуриент не добирает нужного количества баллов, но обладает медалью, то ему дают приоритет, понимая, что его личностные качества позволят освоить учебную программу, - сказала Елена Глыбина.

Председатель комитета образования выразила благодарность учителям, которые поддерживали будущих медалистов, помогали им выйти на новый уровень, внимательно относились к учебному процессу.

- Отдельных слов благодарности заслуживают родители, которые были нацелены на получение достойного образования их детьми, не жалели своего времени, сил, заложили в детей нужный вектор развития. Медалист – это совместная работа всех участников образовательного процесса. Счастливое равноправное сочетание учеников, учителей и родителей, - добавила она.

Врио главы районной администрации Сергей Голованов пожелал ребятам поступить в выбранные ими образовательные учреждения и вернуться на родную землю – в столицу Ленинградской области – город Гатчину, а также не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые цели.

От имени руководителей Гатчинского района Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим выпускникам вручили Благодарственные письма и памятные подарки.

С ответной речью от имени выпускников выступили представители Гатчинской школы № 9 Александр Филиппов и Ольга Бобрикова. Выпускники поблагодарили свои любимые школы и малую Родину за прекрасное детство и юность, качественное образование, приобретенные знания и перспективы.

- Медали «за особые успехи» – это наша общая победа. Благодарим за них учителей, родителей, наших друзей. Спасибо, что учение стало для нас светом, - сказала Ольга Бобрикова.

Ребята пообещали достойно нести звание выпускников 2021 года «словом и делом».

Среди награжденных медалистов были и участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников –по астрономии Илья Шульгин из Гатчинского лицея № 3 и по испанскому языку Аглая Баландина из Гатчинской школы № 9.

Илья Шульгин рассказал, что увлекся астрономией в 5-ом классе, тогда же начал принимать участие в олимпиадах. За любовь к астрономии он благодарит учителя физики Елену Жабрунову, которая смогла заинтересовать необычным школьным предметом, которому, по мнению Ильи, выделяют слишком мало времени. Что касается возможной медали, то она действительно требует много сил и времени на протяжении всего учебного года.

- Всегда старался учиться лучше, а под конец школы уже появился стимул, так как понимал, что могу получить медаль. Это было нелегко, но готовиться к Всероссийской олимпиаде по астрономии было сложнее, - сказал Илья.

Аглая Баландина призналась, что влюбилась в Испанию в детстве во время семейного отдыха. Тогда же загорелась мечтой выучить испанский язык и смогла достичь внушительных результатов. Не меньших успехов она добилась в изучении английского языка. Аглая планирует поступить СПбГУ и стать лингвистом или филологом. В результатах ЕГЭ по русскому языку она не сомневается и, в целом, гордится своими успехами.

После церемонии награждения выпускников ждал подарок от районного комитета образования – участие в командной интеллектуальной игре «Круто быть умным!»

Ирина Хрусталёва

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