Пунктов вакцинация от COVID–19 в Гатчинском районе все больше

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день - компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в Гатчинской КМБ проводится в следующих прививочных пунктах:

1. Гатчинская поликлиника (г.Гатчина, ул. Урицкого, д.1), с понедельника по пятницу с 08.30 до 19.00, по субботам с 09.00 до 15.00. Прививка проводится в момент обращения или по предварительной записи - через Госуслуги, по телефону 122, по номеру Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00). Для записи нужно иметь под рукой паспорт, полис и СНИЛС.

2. Поликлиника «Аэродром» (г.Гатчина, бульвар Авиаторов, д.4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.30, по субботам с 9.00 до 13.30. Прививка проводится в момент обращения или по предварительной записи - через Госуслуги, по телефону 122 или по номеру Горячей линии по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00)

3. Отделение врачей общей практики №1 в Мариенбурге (Гатчина, ул. Беляева, д.39) Предварительная запись: 8(81371)51-060

4. ТРК «Кубус» (Гатчина, Пушкинское шоссе, 15) - на 1-м этаже в секции 1-30 (напротив магазина «Перекресток»). Пункт работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Предварительной записи не требуется – прививка проводится в момент обращения.

5. ТРК «Пилот» на Аэродроме (Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.2а). Пункт вакцинации работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Предварительной записи не требуется – прививка проводится в момент обращения.

6. Коммунаровская городская поликлиника (г. Коммунар, ул. Строителей, д.3) с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, по субботам с 09.00 до 12.00. Предварительная запись через Госуслуги или по телефону +7-911-960-11-01.

7. Поликлиника Вырицкой районной больницы (п. Вырица, Павловский проспект, д. 6/50) с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, по субботам с 09.00 до 13.00. Прививка проводится в момент обращения или по предварительной записи - через Госуслуги и по телефонам: 8(813-71)49-085 и 8(813-71)49-759.

8. Поликлиника Сиверской районной больницы (п. Сиверский, ул. Восточная, д.2 к1) с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, по субботам с 09.00 до 12.00. Предварительная запись через Госуслуги или по телефону (881371)44-244.

9. Большеколпанская врачебная амбулатория (д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79) Предварительная запись: (881371)61-203

10. Елизаветинская амбулатория (п.Елизаветино, ул.Вокзальная, д.4а). Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 13.00 до 17.00. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры амбулатории: 8(81371)57-235.

11. Кобринская амбулатория (п.Кобринское, ул. Центральная, д. 16). Пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00. Записаться на прививку можно лично или по телефону регистратуры амбулатории: 8(81371)58-574.

12. Новосветская врачебная амбулатория (п. Новый Свет, д.42а). Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. Записаться на прививку можно лично в регистратуре или по телефону 8(81371)68-457.

13. Пудостьская врачебная амбулатория (п. Пудость, ул. Зайончковского, д.3). Пункт вакцинации против COVID-19 работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. Записаться на прививку можно лично в регистратуре или по телефону 8(81371)59-344.

По телефону «горячей линии» по COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19 препаратами:

- ЭпиВакКорона (российская пептидная вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с интервалом не менее 14 дней).

- КовиВак (российская вакцина против COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН». Вводится двукратно с интервалом 14 дней).

Вакцины против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Имеются противопоказания. Перед прививками проводится медицинский осмотр.