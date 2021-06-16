Пунктов вакцинация от COVID–19 в Гатчинском районе все больше

Вакцинация проводится вакциной «Гам-Ковид-Вак»
(Спутник V) в два этапа: компонент I в дозе 0,5 мл внутримышечно, на 21-й день
- компонент II в дозе 0,5 мл также внутримышечно.
Вакцинация против новой коронавирусной
инфекции в Гатчинской КМБ проводится в следующих прививочных пунктах:
1. Гатчинская поликлиника (г.Гатчина, ул.
Урицкого, д.1), с понедельника по пятницу с 08.30 до 19.00, по субботам с 09.00
до 15.00. Прививка проводится в момент обращения или по предварительной записи
- через Госуслуги, по телефону 122, по номеру Горячей линии по COVID-19
Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00). Для записи нужно
иметь под рукой паспорт, полис и СНИЛС.
2. Поликлиника «Аэродром» (г.Гатчина,
бульвар Авиаторов, д.4) с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.30, по субботам с
9.00 до 13.30. Прививка проводится в момент обращения или по предварительной
записи - через Госуслуги, по телефону 122 или по номеру Горячей линии по
COVID-19 Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 (пн-пт 09.00 - 17.00)
3. Отделение врачей общей практики №1 в Мариенбурге
(Гатчина, ул. Беляева, д.39) Предварительная запись: 8(81371)51-060
4. ТРК «Кубус» (Гатчина, Пушкинское шоссе,
15) - на 1-м этаже в секции 1-30 (напротив магазина «Перекресток»). Пункт
работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Предварительной записи не требуется –
прививка проводится в момент обращения.
5. ТРК «Пилот» на Аэродроме (Гатчина, ул.
Генерала Кныша, д.2а). Пункт вакцинации работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
Предварительной
записи не требуется – прививка проводится в момент обращения.
6. Коммунаровская городская поликлиника (г.
Коммунар, ул. Строителей, д.3) с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00, по
субботам с 09.00 до 12.00. Предварительная запись через Госуслуги или по
телефону +7-911-960-11-01.
7. Поликлиника Вырицкой районной больницы
(п. Вырица, Павловский проспект, д. 6/50) с понедельника по пятницу с 09.00 до
17.00, по субботам с 09.00 до 13.00. Прививка проводится в момент обращения или
по предварительной записи - через Госуслуги и по телефонам: 8(813-71)49-085 и
8(813-71)49-759.
8. Поликлиника Сиверской районной больницы
(п. Сиверский, ул. Восточная, д.2 к1) с понедельника по пятницу с 09.00 до
17.00, по субботам с 09.00 до 12.00. Предварительная запись через Госуслуги или
по телефону (881371)44-244.
9. Большеколпанская врачебная амбулатория
(д. Большие Колпаны, Киевское шоссе, д.79) Предварительная запись:
(881371)61-203
10. Елизаветинская амбулатория (п.Елизаветино,
ул.Вокзальная, д.4а). Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с
13.00 до 17.00. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры
амбулатории: 8(81371)57-235.
11. Кобринская амбулатория (п.Кобринское, ул. Центральная,
д. 16). Пункт работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00. Записаться
на прививку можно лично или по телефону регистратуры амбулатории:
8(81371)58-574.
12. Новосветская врачебная амбулатория (п.
Новый Свет, д.42а). Пункт вакцинации работает с понедельника по пятницу с 10.00
до 15.00. Записаться на прививку можно лично в регистратуре или по телефону
8(81371)68-457.
13. Пудостьская врачебная амбулатория (п. Пудость,
ул. Зайончковского, д.3). Пункт вакцинации против COVID-19 работает с
понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. Записаться на прививку можно лично в
регистратуре или по телефону 8(81371)59-344.
По телефону «горячей линии» по COVID-19
Гатчинской КМБ: 8-911-226-01-86 с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 производится
запись в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19 препаратами:
- ЭпиВакКорона (российская пептидная
вакцина против COVID-19, разработанная ФБУН «Государственный научный центр
вирусологии и биотехнологии «Вектор» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека. Вводится двукратно с
интервалом не менее 14 дней).
- КовиВак (российская вакцина против
COVID-19 на основе инактивированного вируса, разработанная ФГБНУ «Федеральный
научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.
Чумакова РАН». Вводится двукратно с интервалом 14 дней).
Вакцины против COVID-19 не отменяет для
привитого пациента необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Имеются противопоказания. Перед прививками
проводится медицинский осмотр.