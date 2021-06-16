Трамплин для юных пианистов

Конкурс по-своему уникален: он проводится только для пианистов первого и второго класса. Свое название он получил в честь учебного пособия, созданного преподавателями Гатчинской музыкальной школы Ольгой Геталовой и Ириной Визной «В музыку с радостью». Сборник широко применяется в нашей стране и за рубежом, более того: пару лет назад авторы с удивлением узнали, что сборник издан даже в Японии.

- Конкурс всегда проводится в конце мая, и пятый конкурс-фестиваль должен был состояться в прошлом году, но помешала пандемия, – рассказывает преподаватель по классу фортепиано Гатчинской музыкальной школы Лариса Гончарова. – В этом году мы тоже волновались, соберется ли достаточное количество участников, но в итоге поступило довольно много заявок, и в конкурсе приняли участие 36 человек из восьми школ. Помимо Гатчинской ДМШ, участвовала Коммунаровская музыкальная школа, Сиверская, Войсковицкая и Сяськелевская школы искусств, Гатчинская хоровая школа «Апрель», школа искусств Выборга и Петербургское хоровое училище им. Глинки.

В этом году откликнулось много молодых педагогов, которые представили на конкурс своих воспитанников.

- По итогам конкурса – что можно сказать об общем уровне начинающих пианистов?

- Уровень конкурсантов очень порадовал. Хоть это и начало музыкального образования, у ребят уже сформировано чувство стиля, пианистические приемы. По условиям конкурса, каждый должен был исполнить одно произведение из сборника «В музыку с радостью», а второе – на выбор. И наши юные пианисты справились очень хорошо.

У нас всегда нейтральное и авторитетное жюри. В этом году в жюри вошли преподаватели Санкт-Петербургского музыкального училища им. Римского-Корсакова и средней специальной школы Санкт-Петербургской консерватории. Оценка совершенно объективная: во время представления участников ни фамилию педагога, ни школу не объявляют. И вышло, что большинство победителей и призеров – ученики Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова.

Каждый участник конкурса получил на память приз – сувенир «скрипичный ключ». Лауреаты и дипломанты – соответствующие дипломы.

В группе первого года обучения лауреатами I степени стали: Мария Ильвис (Гатчинская ДМШ, преподаватель И.Р. Лаврова) и Диана Белякова из школы искусств Выборга. Лауреаты II степени: Мария Карболай из Гатчинской школы «Апрель» (преподаватель Т.В. Тулаева), Марина Попова (Выборгская школа искусств) и Мирослав Милашенко (Петербургское хоровое училище им. Глинки).

Лауреаты III степени: ученицы Гатчинской ДМШ Софья Котова (преподаватель Т.А. Стрижкова) и Галина Левихина (преподаватель О.И. Поризко), а также Соломея Мазунина (Сиверская школа искусств, преподаватель Т.И. Иваненко).

Во второй возрастной группе победила Анастасия Иванова (Гатчинская ДМШ, преподаватель Л.Д. Гончарова). Лауреатами II степени стали ученицы Гатчинской ДМШ Мария Бусыгина (преподаватель В.А. Маркова) и Кристина Девивье (преподаватель И.В. Визная) и ученица Гатчинской хоровой школы «Апрель» Евгения Тихонова (преподаватель Т.В. Тулаева).

«Бронзу» получили также ученики Гатчинской музыкальной школы Елизавета Абрамова (преподаватель Т.В. Тулаева) и Евгений Гаврилов (преподаватель Т.А. Стрижкова).

- Лариса Дмитриевна, а не рано соревноваться на первых годах обучения?

- Конкурс очень полезен для ребят! Он становится своеобразным трамплином для начинающих музыкантов, дети получают стимул развиваться и действительно погружаются в музыку – с радостью.



