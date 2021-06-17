Открытие фотовыставки Сергея Павлова «Эхо фестиваля. Люди и события»

Открытие фотовыставки Сергея Павлова «Эхо фестиваля. Люди и события»

В понедельник, 21 июня, в 18:00 в киноконцертном зале «Победа» состоится открытие фотовыставки Сергея Павлова «Эхо фестиваля. События и люди». Выставка организована под эгидой Международного кинофестиваля «Литература и кино» при поддержке Комитета по культуре и туризму Гатчинского муниципального района.

Рубрики : Культура     17 Jun 2021

Выставка «Эхо фестиваля. События и люди» - это фотолетопись кинофестиваля «Литература и кино», которую Сергей Павлов ведет с 2000 года. На снимках – не только известные артисты и режиссеры, становившиеся гостями фестиваля в разные годы, но и зрители, журналисты, организаторы кинопраздника. Сергей Павлов с его уникальным взглядом фотохудожника всегда оказывается там, где нет доступа другим фотокамерам. Его видение фестивальной жизни – это внимание к деталям и настоящим эмоциям, которых гостям кинофестиваля «Литература и кино» не занимать.

Сергей Павлов – гатчинский бизнесмен, меценат, депутат городского совета депутатов, фотограф, путешественник.

Вход на выставку свободный.

Экспозиция открыта в часы работы киноконцертного зала «Победа».  

Фото Сергея Павлова

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