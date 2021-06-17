Открытие фотовыставки Сергея Павлова «Эхо фестиваля. Люди и события»

Выставка «Эхо
фестиваля. События и люди» - это фотолетопись кинофестиваля «Литература и
кино», которую Сергей Павлов ведет с 2000 года. На снимках – не только
известные артисты и режиссеры, становившиеся гостями фестиваля в разные годы,
но и зрители, журналисты, организаторы кинопраздника. Сергей Павлов с его
уникальным взглядом фотохудожника всегда оказывается там, где нет доступа
другим фотокамерам. Его видение фестивальной жизни – это внимание к деталям и
настоящим эмоциям, которых гостям кинофестиваля «Литература и кино» не
занимать.
Сергей Павлов –
гатчинский бизнесмен, меценат, депутат городского совета депутатов, фотограф,
путешественник.
Вход на выставку
свободный.
Экспозиция открыта
в часы работы киноконцертного зала «Победа».
Фото Сергея Павлова