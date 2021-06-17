Открытие фотовыставки Сергея Павлова «Эхо фестиваля. Люди и события»

Выставка «Эхо фестиваля. События и люди» - это фотолетопись кинофестиваля «Литература и кино», которую Сергей Павлов ведет с 2000 года. На снимках – не только известные артисты и режиссеры, становившиеся гостями фестиваля в разные годы, но и зрители, журналисты, организаторы кинопраздника. Сергей Павлов с его уникальным взглядом фотохудожника всегда оказывается там, где нет доступа другим фотокамерам. Его видение фестивальной жизни – это внимание к деталям и настоящим эмоциям, которых гостям кинофестиваля «Литература и кино» не занимать.

Сергей Павлов – гатчинский бизнесмен, меценат, депутат городского совета депутатов, фотограф, путешественник.

Вход на выставку свободный.

Экспозиция открыта в часы работы киноконцертного зала «Победа».

Фото Сергея Павлова