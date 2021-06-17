В Вырицкой и Дружногорской школах отремонтируют спортзалы

В этом году комплексное обновление спортзалов проводится в трех школах - Коммунарской школе № 2, Вырицкой школе № 1 и Дружногорской школе. Общий объем финансирования из федерального, областного и районного бюджетов составит 6,6 млн рублей.

Всего с 2016 года комплексный ремонт спортивных залов был проведен в 21 школе Гатчинского района. В прошлом году в проект попали Высокоключевая, Никольская и Пламенская школы. Во всех школах, в которых были обновлены спортзалы, созданы школьные спортивные клубы.