В Вырицкой и Дружногорской школах отремонтируют спортзалы

В Вырицкой и Дружногорской школах отремонтируют спортзалы

В школах Гатчинского района в рамках национального проекта «Образование» приступили к ремонту спортивных залов.

Рубрики : Спорт     17 Jun 2021

В этом году комплексное обновление спортзалов проводится в трех школах - Коммунарской школе № 2, Вырицкой школе № 1 и Дружногорской школе. Общий объем финансирования из федерального, областного и районного бюджетов составит 6,6 млн рублей.

Всего с 2016 года комплексный ремонт спортивных залов был проведен в 21 школе Гатчинского района. В прошлом году в проект попали Высокоключевая, Никольская и Пламенская школы. Во всех школах, в которых были обновлены спортзалы, созданы школьные спортивные клубы.

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