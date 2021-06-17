Всё о поступлении в ГИЭФПТ

Прием документов уже идет

В Государственном институте экономики, финансов, права и технологий прием документов на поступление начался 1 июня. Пока вуз принимает документы у выпускников прошлых лет.

Как отметила Ольга Ивановна, в ГИЭФПТ можно подавать документы и в электронной форме, и так, как это делали раньше - по почте или лично.

Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на обучение с приложением необходимых документов. Институт принимает их от поступающего при представлении заявления о согласии на обработку его персональных данных.

Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата, осуществляется в том числе в тот период, когда ЕГЭ еще не сдан или результаты ЕГЭ еще не готовы. Регистрация документов производится при наличии полного перечня документов.

Абитуриенты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, инвалиды и иностранные граждане принимаются по тестам вуза.

При поступлении учитываются личные достижения. Так, к примеру, абитуриенты, имеющие аттестаты и дипломы с отличием, получают дополнительно 10 баллов. В прошлом году в ГИЭФПТ из этой категории абитуриентов поступило 52 человека. Обладателям золотого знака ГТО добавляется 5 баллов, победителям олимпиад от 2 до 7 баллов.

Программы обучения в ГИЭФПТ

В 2021 году прием в вуз проводится на обучение по 14 программам бакалавриата, пяти программам магистратуры и в аспирантуру – по программе «Экономика». Все программы имеют государственную аккредитацию, соответствуют современным требованиям и регулярно обновляются.

Уже несколько лет в вузе успешно реализуется программа бакалавриата «Бизнес-информатика», в этом году прием проводится по очной и очно-заочной формам обучения. Вводятся новые профили программы бакалавриата «Экономика» - «Бизнес-аналитика в экономике и управлении» и «Финансы предприятий и финансовый консалтинг». А магистерская программа «Экономика» получила новую направленность – «Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации».

Для поступающих после 9-го класса прием будет проводиться на обучение по девяти программам на четырех факультетах среднего профессионального образования.

Обучение в ГИЭФПТ ведется по очной, очно-заочной и заочной формам как на бюджетной основе (общие условия и особая квота, в том числе по целевым направлениям), так и по договорам с оплатой стоимости обучения. Кстати, в этом году стоимость обучения на договорной основе по программам бакалавриата (очная и очно-заочная) не повысилась. При поступлении на договорной основе в институте применяется система скидок по оплате от 10 до 25% по результатам вступительных испытаний и социальные скидки.

Приём на бюджет в ГИЭФПТ

На бакалавриат в ГИЭФПТ количество мест на очную форму обучения по сравнению с прошлым годом не изменилось и составило 252 места, на очно-заочную форму увеличилось в шесть раз – 60 мест, а на заочную - уменьшилось в два раза - 35 мест.

Прием в магистратуру - без изменений. Количество мест по очной форме – 65, по очно-заочной – 10, заочной – 15.

Аспирантура также без изменений – 5 мест.

Итого: общее количество бюджетных мест на факультеты высшего образования увеличилось на 15 и составило 442 места.

По направлениям подготовки (очная форма) количество бюджетных мест распределено следующим образом: экономика и менеджмент - по 60 мест; бизнес-информатика, государственное и муниципальное управление, социальная работа, туризм, сервис, юриспруденция – по 20 мест; дизайн – 12 мест. Из них на каждом направлении подготовки зарезервировано 10% мест для поступления по особой квоте. Если после опубликования приказов о зачислении по особой квоте останутся свободные места, они будут предоставлены абитуриентам, участвующим в общем конкурсе.

На факультетах среднего профессионального образования ГИЭФПТ установлено 450 бюджетных мест.

Целевое обучение

В ГИЭФПТ возможно целевое обучение. Особенности приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования установлены в ст. 71.1 Закона об образовании. Важно знать, что договор о целевом обучении нужно заключить до того, как абитуриент подаст заявление о приеме на обучение по целевой квоте.

Расторжение договора после поступления гражданина на обучение возможно по основаниям, определенным постановлением правительства №1681 от 13.10.2020г. Кстати, это постановление также определяет и санкции при неисполнении условий договора по вине студента, заказчика или работодателя.

Абитуриенты-целевики поступают в институт в рамках отдельной квоты приема на целевое обучение. Квота установлена комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области распоряжением от 18 мая 2021 года. В соответствии с ним по договору о целевом обучении гражданин может быть трудоустроен только на территории Ленобласти. На поступление в ГИЭФПТ по целевой квоте выделяется 10% бюджетных мест.

Прием в вуз на целевое обучение по квоте возможен только для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата. Для поступающих на СПО такая возможность не предусмотрена, хотя договор о целевом обучении является дополнительным преимуществом при приеме.

Форма обучения тоже изменилась

Существенные изменения коснулись формы обучения по отдельным программам бакалавриата. На основании новых образовательных стандартов, вступивших в силу с 1 января 2021 года, прием на обучение по программам бакалавриата «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес-информатика» будет проводиться только на очную и очно-заочную формы обучения.

Заочной формы обучения на базе среднего и среднего профессионального образования стандартом не предусмотрено.

Ранее такое правило существовало только для программы «Юриспруденция». По заочной форме обучения в этом году ГИЭФПТ ведет прием на программы «Сервис», «Социальная работа» и «Туризм». А на базе высшего образования можно поступить на программу бакалавриата «Юриспруденция».

Календарь абитуриента - 2021

Минобрнауки изменило даты приема и зачисления в вузы.

С 2021 года зачисление по программам бакалавриата на бюджетные места по очной форме обучения будет проводиться в августе в два этапа. Сначала этап приоритетного зачисления (со 2 по 6 августа), это зачисление поступающих без вступительных испытаний, а также абитуриентов, имеющих льготы и заключивших договоры о целевом обучении. После этого станет ясно, сколько бюджетных мест реально осталось для основного этапа зачисления. До настоящего времени второй этап был разделен на первую и вторую «волны». А теперь у абитуриентов будет всего одна «волна» и несколько дней на принятие решения о своем будущем.

Что касается очного обучения в ГИЭФПТ: прием документов от абитуриентов, сдающих вузовские экзамены, завершится 15 июля, последний день приема документов от поступающих только по результатам ЕГЭ - 29 июля, а публикация конкурсных списков - 2 августа.

Очень важный момент – подача заявления о согласии на зачисление. Без этого абитуриент не будет рассматриваться при формировании приказа на зачисление, даже если он набрал необходимое количество баллов.

Последний день приема согласий на зачисление для поступающих без вступительных экзаменов, по особой или целевой квоте – 4 августа, а 6 августа – издание приказа о зачислении; завершение приема согласий от основной массы абитуриентов – 11 августа, а 17 августа – издание приказа о зачислении.

Окончание приема документов от абитуриентов, поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения – 25 августа.

В ГИЭФПТ на очно-заочную форму обучения окончание приема документов от поступающих на основные конкурсные места назначено на 11 августа, публикация конкурсных списков - на 16 августа.

Публикация приказа о зачислении на этапе приоритетного зачисления - на 18 августа.

Что касается основного этапа, то приказ о зачислении абитуриентов, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места, будет размещен на сайте 25 августа.

Для поступающих по договорам с оплатой обучения окончание приема документов назначено на 27 августа, а 28 августа приказ о зачислении будет опубликован.

Вступительные испытания для поступающих в ГИЭФПТ на бюджетные места (очно-заочное обучение) – 26 июня, 31 июля, 14 августа; по договорам – 26 и 31 июля, 14 и 28 августа.

Прием документов на заочную форму обучения на основные конкурсные места закончится 24 августа, а 26 августа конкурсные списки бюджетников будут опубликованы. Через четыре дня, 1 сентября, завершится прием заявлений о согласии на зачисление. После чего, 3 сентября, приказ о зачислении на бюджет будет опубликован на сайте.

На этапе приоритетного зачисления (целевой прием и особая квота) прием заявлений о согласии на зачисление завершится 28 августа, а 30 августа приказ о зачислении будет размещен на сайте.

Для поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения окончание приема документов – 8 октября.

Вступительные испытания для поступающих (заочное обучение) на бюджетные места назначены на 26 июня, 31 июля, 14 августа и 28 августа, по договорам – 26 и 31 июля, 14 и 28 августа, 18, 25 сентября и 9 октября.

Адрес приемной комиссии: Ленинградская обл., Гатчина, ул. Рощинская, 5.

Время работы: Пн-Пт 9.00-17.00, Сб 9.00-14.00

Телефон +7 (813 71) 413-21, 41-334

Приемная комиссия также отвечает на вопросы по электронной почте abiturient@gief.ru и ВКонтакте www.vkontakte.ru/abiturgief.

Подготовила Татьяна Можаева