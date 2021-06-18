Древнерусские распевы в Гатчине

Одной из площадок фестиваля «Истоки» стала Гатчина. 30 мая в духовно-просветительском центре Покровского собора прошёл концерт древних распевов, в котором приняли участие около пятнадцати певческих коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В этот вечер в Гатчине прозвучали великолепные образцы знаменных распевов древнерусской, старообрядческой, греческой, византийской, сербской традиций, строчного многоголосия и демественного распева. Своим творчеством и молитвой поделились ансамбли храма во имя иконы Божией Матери «Державная» (Санкт-Петербург), храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Тосно), собора Феодоровской иконы Божией Матери, собора во имя Владимирской иконы Божией Матери, ансамбль «Вервица» кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского института культуры, клиросный хор «Цевница» и другие певческие коллективы.

Фестивальный проект «Истоки» реализуется с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В нём принимают участие Санкт-Петербургская, Тихвинская, Гатчинская, Новгородская епархии, преподаватели Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, профессиональные и любительские коллективы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Москвы, Тольятти, Омска, Краснодарского края и других регионов нашей страны.

История этого проекта началась в 2006 году, когда у настоятеля домовой церкви во имя иконы Божией Матери «Державная» в Санкт-Петербурге, протоиерея Димитрия Кулигина возникла идея организации ежегодных концертов-встреч певческих коллективов, восстанавливающих в своем творчестве забытые сокровища старинной православной богослужебной музыки. Так начались ежегодные «Мироносицкие встречи», приуроченные к Неделе святых жен-мироносиц. В 2018-2019 годах эти музыкальные встречи приобрели новый формат – помимо древнерусских песнопений в программе зазвучали традиционные русские колокольные звоны различных регионов России. Число хоров и ансамблей возрастало из года в год. В 2020 году «Мироносицкие встречи» впервые переросли в фестиваль православных певческих традиций «Истоки».

Настоятель храма Державной иконы Божией Матери и ведущий фестивальных концертов «Истоки» Димитрий Кулигин видит смысл названия фестиваля в его главной цели: это обращение к истокам, в частности, к древнерусскому знаменному пению. Помимо древнерусского пения, на фестивале звучат песнопения других православных культур: византийской, сербской, грузинской. По словам отца Димитрия, каждое такое песнопение — это не только возможность услышать и почувствовать всё многообразие, насыщенность и глубину православных распевов. Это ещё и искренняя совместная молитва — как исполнителей, так и слушателей.

У фестивального проекта «Истоки» - обширная программа, в которую входят концерты, богослужения, лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы. Первая сессия II Всероссийского фестиваля православных певческих традиций «Истоки» пройдёт с 16 мая по 9 июля, вторая - с 3 октября по 26 декабря.



