Древнерусские распевы в Гатчине

Одной из площадок фестиваля «Истоки» стала
Гатчина. 30 мая в духовно-просветительском центре Покровского собора прошёл
концерт древних распевов, в котором приняли участие около пятнадцати певческих
коллективов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В этот вечер в Гатчине прозвучали
великолепные образцы знаменных распевов древнерусской, старообрядческой,
греческой, византийской, сербской традиций, строчного многоголосия и
демественного распева. Своим творчеством и молитвой поделились ансамбли храма
во имя иконы Божией Матери «Державная» (Санкт-Петербург), храма во имя иконы
Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Тосно), собора Феодоровской иконы
Божией Матери, собора во имя Владимирской иконы Божией Матери, ансамбль
«Вервица» кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского
института культуры, клиросный хор «Цевница» и другие певческие коллективы.
Фестивальный проект «Истоки» реализуется с
благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В нём
принимают участие Санкт-Петербургская, Тихвинская, Гатчинская, Новгородская
епархии, преподаватели Санкт–Петербургской государственной консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова, Московской государственной консерватории имени П.И.
Чайковского, профессиональные и любительские коллективы из Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, из Москвы, Тольятти, Омска, Краснодарского края и других
регионов нашей страны.
История этого проекта началась в 2006
году, когда у настоятеля домовой церкви во имя иконы Божией Матери «Державная»
в Санкт-Петербурге, протоиерея Димитрия Кулигина возникла идея организации
ежегодных концертов-встреч певческих коллективов, восстанавливающих в своем
творчестве забытые сокровища старинной православной богослужебной музыки. Так
начались ежегодные «Мироносицкие встречи», приуроченные к Неделе святых
жен-мироносиц. В 2018-2019 годах эти музыкальные встречи приобрели новый формат
– помимо древнерусских песнопений в программе зазвучали традиционные русские
колокольные звоны различных регионов России. Число хоров и ансамблей возрастало
из года в год. В 2020 году «Мироносицкие встречи» впервые переросли в фестиваль
православных певческих традиций «Истоки».
Настоятель храма Державной иконы Божией
Матери и ведущий фестивальных концертов «Истоки» Димитрий Кулигин видит смысл
названия фестиваля в его главной цели: это обращение к истокам, в частности, к
древнерусскому знаменному пению. Помимо древнерусского пения, на фестивале
звучат песнопения других православных культур: византийской, сербской,
грузинской. По словам отца Димитрия, каждое такое песнопение — это не только
возможность услышать и почувствовать всё многообразие, насыщенность и глубину
православных распевов. Это ещё и искренняя совместная молитва — как
исполнителей, так и слушателей.
У фестивального проекта «Истоки» -
обширная программа, в которую входят концерты, богослужения, лекции, семинары,
мастер-классы и круглые столы. Первая сессия II Всероссийского фестиваля
православных певческих традиций «Истоки» пройдёт с 16 мая по 9 июля, вторая - с
3 октября по 26 декабря.