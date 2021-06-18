Новый асфальт для переездов

Работа ведется совместно дорожным
комитетом Ленинградской области и Октябрьской дирекцией инфраструктуры
(осуществляет деятельность на территории Октябрьской железной дороги — филиала
ОАО «РЖД»). Всего в зоне ответственности ОЖД в Ленинградской области числится
359 железнодорожных переездов.
Большая часть обновлённых переездов
выполнена по заявкам автомобилистов, поступившим через официальный Инстаграм
дорожного комитета @dorogi_lo.
Особое внимание было уделено ремонту
переездов в Тайцах, Елизаветино, Осельках и Гатчине (район Мариенбург).
В ближайших планах на июнь — обновление
переезда в Форносово. Всего же железнодорожники планируют заменить асфальтовое
покрытие на 115 переездах, работы предполагается завершить к концу сентября.
Напомним, в апреле дорожники и
железнодорожники договорились о синхронизации ремонтов областных трасс и
переездов, расположенных на них: одновременное выполнение работ минимизирует
заторы и повысит безопасность дорожного движения.