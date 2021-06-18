Новый асфальт для переездов

Работа ведется совместно дорожным комитетом Ленинградской области и Октябрьской дирекцией инфраструктуры (осуществляет деятельность на территории Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»). Всего в зоне ответственности ОЖД в Ленинградской области числится 359 железнодорожных переездов.

Большая часть обновлённых переездов выполнена по заявкам автомобилистов, поступившим через официальный Инстаграм дорожного комитета @dorogi_lo.

Особое внимание было уделено ремонту переездов в Тайцах, Елизаветино, Осельках и Гатчине (район Мариенбург).

В ближайших планах на июнь — обновление переезда в Форносово. Всего же железнодорожники планируют заменить асфальтовое покрытие на 115 переездах, работы предполагается завершить к концу сентября.

Напомним, в апреле дорожники и железнодорожники договорились о синхронизации ремонтов областных трасс и переездов, расположенных на них: одновременное выполнение работ минимизирует заторы и повысит безопасность дорожного движения.