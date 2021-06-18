Воспитатели Гатчинского района – в числе лучших в регионе

Работников системы
дошкольного воспитания Ленинградской области приветствовали губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного парламента
Сергей Бебенин, председатель областного комитета общего и профессионального
образования Сергей Тарасов, а также члены партии «Единая Россия».
- Дошкольное образование нашего региона динамично
развивается. Мы имеем один из самых высоких темпов в России. Это видно по тому,
сколько мы инвестируем в создание новых объектов дошкольного образования. Я
очень благодарен дорогим воспитателям за их искреннюю любовь и заботу о
малышах, - сказала Александр Дрозденко.
Спикер областного парламента Сергей
Бебенин сказал, что региональный партийный проект «Детские сады - детям» стал
популярным в регионе прежде всего потому, что посвящен воспитанию будущего
России. Основная цель одноименного конкурса заключается не только в том, чтобы
определить лучших педагогов, а в последующем распространении бесценного опыта и
эффективных проектов, разработанных энергичными и творческими профессионалами.
- В Ленинградской области работают
уникальные детские сады, развивающие центры и коррекционные учреждения. В
дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные проекты, замечательные авторские
программы. Хочу выразить огромную благодарность воспитателям за бесценный труд,
заботу о каждом малыше и неравнодушие к своей работе, - добавил Сергей Бебенин.
Координатор партийного проекта «Детские
сады – детям», депутат областного парламента Николай Пустотин назвал участников
конкурса «самыми активными, инициативными и неравнодушными представителями
профессии».
- С вас начинается социализация ребенка в
обществе. Вы – первые близкие люди, наравне с родными, кто допущен до
ценнейшего – детской души и жизни. Вы, как никто, можете повлиять на конечный
результат в формировании личности ребенка. В ваших руках колоссальные
возможности по созданию здорового общества. Спасибо за ваш труд, стремления и
старания. Продолжайте поиски и открытия, - отметил Николай Пустотин.
В этом году в конкурсе «Детские сады –
детям» приняли участие все районы Ленинградской области. В экспертную комиссию
поступило 635 конкурсных заявок, 59 из них – признали победителями. В
оргкомитет конкурса вошли специалисты Ленинградского областного института
развития образования, педагоги, воспитатели и методисты со всего региона.
Победители конкурса получили денежные
сертификаты на модернизацию материально-технической базы образовательных
учреждений от депутатов Законодательного собрания региона, членов фракции
«Единая Россия». Такая практика – выделение в качестве награды средств на
улучшение детсадов – является уникальной для России. Областной парламент также
поощрил районы, которые оказались самыми активными по участию в конкурсе
«Детские сады – детям». Их руководство наградили почетными грамотами.
В ходе церемонии награждения награды
победителям конкурса из Гатчинского района вручил депутат Законодательного
собрания Ленинградской области Сергей Коняев.
В номинации «Лучший воспитатель детского
сада с педагогическим стажем менее 5 лет» (подноминация «Лучший воспитатель
групп раннего возраста с педагогическим стажем работы менее 5 лет») первое
место заняла Лилия Хлебникова из детского сада № 21.
Победителем в номинации «Лучший
профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший
инструктор по физической культуре дошкольного образовательного учреждения»)
стала Наталья Никитина из детского сада № 40.
Третье место в номинации «Лучший
профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший
музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения») заняла Алла
Зверькова из детского сада № 50.
Третье место в номинации «Лучший
профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший
педагог – психолог дошкольного образовательного учреждения») присудили
Александре Александровой из детского сада № 50.
«Бронзу» в номинации «Лучший профессионал
дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший учитель-логопед,
учитель – дефектолог дошкольного образовательного учреждения») завоевала
Ольга Гончаренко из детского сада № 40.
- От лица родителей Ленинградской выражаю
вам слова исключительной благодарности за ваш ежедневный педагогический труд. Детский
сад дает детям первые знания, здесь они учатся дружить, чувствовать себя частью
команды и нашей большой страны. Спасибо вам за заботу о наших детях, терпение и
мудрость, - сказал Сергей Коняев вручая подарки гатчинских воспитателям.
Финалом Х Форума воспитателей Ленинградской
области стал праздничный концерт для сотрудников детских садов региона.
Ирина Хрусталёва