Воспитатели Гатчинского района – в числе лучших в регионе

Работников системы дошкольного воспитания Ленинградской области приветствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель областного парламента Сергей Бебенин, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, а также члены партии «Единая Россия».

- Дошкольное образование нашего региона динамично развивается. Мы имеем один из самых высоких темпов в России. Это видно по тому, сколько мы инвестируем в создание новых объектов дошкольного образования. Я очень благодарен дорогим воспитателям за их искреннюю любовь и заботу о малышах, - сказала Александр Дрозденко.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин сказал, что региональный партийный проект «Детские сады - детям» стал популярным в регионе прежде всего потому, что посвящен воспитанию будущего России. Основная цель одноименного конкурса заключается не только в том, чтобы определить лучших педагогов, а в последующем распространении бесценного опыта и эффективных проектов, разработанных энергичными и творческими профессионалами.

- В Ленинградской области работают уникальные детские сады, развивающие центры и коррекционные учреждения. В дошкольных учреждениях реализуются долгосрочные проекты, замечательные авторские программы. Хочу выразить огромную благодарность воспитателям за бесценный труд, заботу о каждом малыше и неравнодушие к своей работе, - добавил Сергей Бебенин.

Координатор партийного проекта «Детские сады – детям», депутат областного парламента Николай Пустотин назвал участников конкурса «самыми активными, инициативными и неравнодушными представителями профессии».

- С вас начинается социализация ребенка в обществе. Вы – первые близкие люди, наравне с родными, кто допущен до ценнейшего – детской души и жизни. Вы, как никто, можете повлиять на конечный результат в формировании личности ребенка. В ваших руках колоссальные возможности по созданию здорового общества. Спасибо за ваш труд, стремления и старания. Продолжайте поиски и открытия, - отметил Николай Пустотин.

В этом году в конкурсе «Детские сады – детям» приняли участие все районы Ленинградской области. В экспертную комиссию поступило 635 конкурсных заявок, 59 из них – признали победителями. В оргкомитет конкурса вошли специалисты Ленинградского областного института развития образования, педагоги, воспитатели и методисты со всего региона.

Победители конкурса получили денежные сертификаты на модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений от депутатов Законодательного собрания региона, членов фракции «Единая Россия». Такая практика – выделение в качестве награды средств на улучшение детсадов – является уникальной для России. Областной парламент также поощрил районы, которые оказались самыми активными по участию в конкурсе «Детские сады – детям». Их руководство наградили почетными грамотами.

В ходе церемонии награждения награды победителям конкурса из Гатчинского района вручил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

В номинации «Лучший воспитатель детского сада с педагогическим стажем менее 5 лет» (подноминация «Лучший воспитатель групп раннего возраста с педагогическим стажем работы менее 5 лет») первое место заняла Лилия Хлебникова из детского сада № 21.

Победителем в номинации «Лучший профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший инструктор по физической культуре дошкольного образовательного учреждения») стала Наталья Никитина из детского сада № 40.

Третье место в номинации «Лучший профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший музыкальный руководитель дошкольного образовательного учреждения») заняла Алла Зверькова из детского сада № 50.

Третье место в номинации «Лучший профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший педагог – психолог дошкольного образовательного учреждения») присудили Александре Александровой из детского сада № 50.

«Бронзу» в номинации «Лучший профессионал дошкольного образовательного учреждения» (подноминация «Лучший учитель-логопед, учитель – дефектолог дошкольного образовательного учреждения») завоевала Ольга Гончаренко из детского сада № 40.

- От лица родителей Ленинградской выражаю вам слова исключительной благодарности за ваш ежедневный педагогический труд. Детский сад дает детям первые знания, здесь они учатся дружить, чувствовать себя частью команды и нашей большой страны. Спасибо вам за заботу о наших детях, терпение и мудрость, - сказал Сергей Коняев вручая подарки гатчинских воспитателям.

Финалом Х Форума воспитателей Ленинградской области стал праздничный концерт для сотрудников детских садов региона.





Ирина Хрусталёва