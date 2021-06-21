Диалог с властью

- Инициативные жители деревни Корпикюля
Гатчинского района предлагают организовать в каждом поселении Ленинградской
области дружины по восстановлению и охране лесов.
Отвечает комитет по природным ресурсам
Ленинградской области:
- Спасибо
за вашу активную позицию. Специалисты лесного хозяйства положительно относятся
к вступлению граждан в волонтерские движения, участию в проводимых на
территории Ленинградской области посадках леса, уборке территорий и иных
акциях.
По
информации, поступившей из Гатчинского лесничества, с Вами достигнуто
соглашение об участии инициативной группы граждан в проведении мероприятий по
посадке леса на территории Гатчинского лесничества.
С
полной информацией о запланированных общественных акциях можно ознакомиться на
официальном сайте комитета, а также в ближайших лесничествах.
Также
сообщаем, что благодаря совместной работе комитета, ЛОГКУ «Ленобллес»,
арендаторов леса и волонтеров, Ленинградская область занимает второе место в
рейтинге «Рослесхоза» по эффективности ведения лесного хозяйства.
По итогам 2020 года в Ленинградской области лесовосстановление
выполнено на площади 19,1 тыс. га (108% плану), при этом мероприятия по
искусственному лесовосстановлению проведены на площади 8,9 тыс. га (101%). Это
пятое место среди всех субъектов Федерации.
В 2020 году в области было зафиксировано 264 лесных пожара (на
6,4% меньше чем в 2019 году) на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара
составила всего 0,34 гектара — один из самых низких показателей среди регионов
России. По итогам года Ленинградская область вошла в число субъектов РФ, где
все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки обнаружения.
- Жители Гатчинского района просят разобраться с категориями земель в Пудомягском поселении Гатчинского района в связи с готовящейся по информации заявителя вырубкой Старогатчинского леса.
Отвечает комитет градостроительной политики
Ленинградской области:
- Генеральным
планом Пудомягского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов
Пудомягского сельского поселения от 14.08.2013 № 251 (далее – действующий
генеральный план) вышеуказанные земельные участки расположены в функциональных
зонах: С-У – зона сельскохозяйственного использования в учебных целях, С – зона
сельскохозяйственных угодий. Действующим
генеральным планом включение земельных участков из земель лесного
фонда в границы населенных пунктов или в функциональные зоны с последующим
переводом земельных участков из земель лесного фонда в иные категории не
предусмотрено. Администрацией Гатчинского района
Ленинградской области принято постановление от 28.04.2017 № 1801 «О
подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и подготовке
проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пудомягского сельского
поселения Гатчинского муниципального района». По
информации администрации Гатчинского района Ленинградской области, в сентябре 2020 года заключен муниципальный контракт на
разработку проекта изменений в генеральный план Пудомягского сельского
поселения. В рамках проведения работ земли сельскохозяйственного назначения
(сельскохозяйственные угодья) переводить в функциональную зону,
предусматривающую размещение объектов индивидуального жилищного строительства,
не планируется. Работы планируется завершить до декабря 2021 года.
Отвечает комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области:
- Согласно
Социальному кодексу, в Ленинградской области для работающих родителей
предусмотрена частичная компенсация стоимости путевок для детей в загородные
оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и детские санатории, расположенные на территории России.
Кроме того,
частичную или полную компенсацию за отдых в лагерях, включенных в реестр
организаций отдыха и оздоровления детей, могут получить работающие родители или
законные представители детей – в том числе находящихся под опекой и
попечительством, усыновленные, и из приемных семей. В таком случае опекуну
(попечителю), приемному родителю предоставляется компенсация в размере 100 % от
расчетной стоимости путевки.
Кроме того, в
Ленинградской области дети-инвалиды обеспечиваются бесплатными путевками в
лагеря и санатории. По вопросу обеспечения путевками необходимо обращаться в
муниципальные отделы социальной защиты населения по месту проживания ребенка.