Диалог с властью

- Инициативные жители деревни Корпикюля Гатчинского района предлагают организовать в каждом поселении Ленинградской области дружины по восстановлению и охране лесов.

Отвечает комитет по природным ресурсам Ленинградской области:

- Спасибо за вашу активную позицию. Специалисты лесного хозяйства положительно относятся к вступлению граждан в волонтерские движения, участию в проводимых на территории Ленинградской области посадках леса, уборке территорий и иных акциях.

По информации, поступившей из Гатчинского лесничества, с Вами достигнуто соглашение об участии инициативной группы граждан в проведении мероприятий по посадке леса на территории Гатчинского лесничества.

С полной информацией о запланированных общественных акциях можно ознакомиться на официальном сайте комитета, а также в ближайших лесничествах.

Также сообщаем, что благодаря совместной работе комитета, ЛОГКУ «Ленобллес», арендаторов леса и волонтеров, Ленинградская область занимает второе место в рейтинге «Рослесхоза» по эффективности ведения лесного хозяйства.

По итогам 2020 года в Ленинградской области лесовосстановление выполнено на площади 19,1 тыс. га (108% плану), при этом мероприятия по искусственному лесовосстановлению проведены на площади 8,9 тыс. га (101%). Это пятое место среди всех субъектов Федерации.

В 2020 году в области было зафиксировано 264 лесных пожара (на 6,4% меньше чем в 2019 году) на площади 90,4 га. Средняя площадь одного пожара составила всего 0,34 гектара — один из самых низких показателей среди регионов России. По итогам года Ленинградская область вошла в число субъектов РФ, где все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки обнаружения.

- Жители Гатчинского района просят разобраться с категориями земель в Пудомягском поселении Гатчинского района в связи с готовящейся по информации заявителя вырубкой Старогатчинского леса.

Отвечает комитет градостроительной политики Ленинградской области:

- Генеральным планом Пудомягского сельского поселения, утвержденным решением совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 14.08.2013 № 251 (далее – действующий генеральный план) вышеуказанные земельные участки расположены в функциональных зонах: С-У – зона сельскохозяйственного использования в учебных целях, С – зона сельскохозяйственных угодий. Действующим генеральным планом включение земельных участков из земель лесного фонда в границы населенных пунктов или в функциональные зоны с последующим переводом земельных участков из земель лесного фонда в иные категории не предусмотрено. Администрацией Гатчинского района Ленинградской области принято постановление от 28.04.2017 № 1801 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района». По информации администрации Гатчинского района Ленинградской области, в сентябре 2020 года заключен муниципальный контракт на разработку проекта изменений в генеральный план Пудомягского сельского поселения. В рамках проведения работ земли сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) переводить в функциональную зону, предусматривающую размещение объектов индивидуального жилищного строительства, не планируется. Работы планируется завершить до декабря 2021 года.

- Какая компенсация за отдых в лагере ребенка-инвалида предоставляется в Ленинградской области?

Отвечает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области:

- Согласно Социальному кодексу, в Ленинградской области для работающих родителей предусмотрена частичная компенсация стоимости путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и детские санатории, расположенные на территории России.

Кроме того, частичную или полную компенсацию за отдых в лагерях, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, могут получить работающие родители или законные представители детей – в том числе находящихся под опекой и попечительством, усыновленные, и из приемных семей. В таком случае опекуну (попечителю), приемному родителю предоставляется компенсация в размере 100 % от расчетной стоимости путевки.

Кроме того, в Ленинградской области дети-инвалиды обеспечиваются бесплатными путевками в лагеря и санатории. По вопросу обеспечения путевками необходимо обращаться в муниципальные отделы социальной защиты населения по месту проживания ребенка.