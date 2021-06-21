Педколледж ждёт будущих педагогов

Секретарь приемной комиссии учебного учреждения Степан Огороднищук рассказал, что на следующий 2021-2022 учебный год открыты 25 бюджетных мест по специальности «Преподавание в начальных классах», столько же мест предусмотрено на отделении «Физическая культура», еще 50 бюджетных мест открыто по специальности «Дошкольное образование». Количество бюджетных мест изменилось – оно зависит от запроса Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, который, в свою очередь, основывается на потребности образовательных учреждений в специалистах. На заочное отделение в этом году открыто 20 мест для будущих студентов специальности «Дошкольное образование».

В этом году в педколледже появилась новая специальность – «Компьютерные системы и комплексы», по которой открыты 25 бюджетных мест. После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация «Техник по компьютерным системам». Потребность в специалистах, владеющих новыми компьютерными и информационными технологиями, которые смогут проектировать, комплектовать, производить ремонт компьютерной техники, разрабатывать и настраивать программное обеспечение, достаточно высока. Без специалистов в данной отрасли не может нормально функционировать ни одно предприятие или учреждение. Качество специалистов IT-направления в Гатчинском педколледже подтверждают призовые места студентов в конкурсах различного уровня, в том числе конкурсы профессионального мастерства «Телесфера», WorldSkills Russia и другие.

- Можно сказать, что это начальное инженерное образование, - отметил Степан Александрович.

С начала приема документов, который стартовал первого июня, уже подано 10 заявлений на заочное обучение и пять пакетов документов от выпускников 10-х классов, которые решили поступить в колледж несмотря на то, что теряют один год обучения. Основной наплыв абитуриентов в педколледже ждут после 15 июня, когда выпускники 9-х классов получат аттестаты. Выпускники 11-х классов могут поступить в Гатчинский педколледж только на заочное отделение.

Зачисление в колледж проводится на основе конкурса аттестатов. По словам Степана Огороднищука, с каждым годом средний балл увеличивается и уже не опускается ниже «4». В прошлом году он составил 4,4 – 4,5. Для поступления на специальность «Физическая культура» также необходимо сдать экзамен – нормативы по легкой атлетике и гимнастике.

Документы на поступление можно подать тремя способами: лично, по электронной или обычной почте. Оригиналы документов необходимо сдать до 10 августа на специальность «Физическая культура» и до 15 августа – на остальные отделения. Экзамен для будущих учителей физической культуры состоится 8 июля и 11 августа, а уже 16-17 августа на официальном сайте Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (https://college-gatchina.ru/) будут опубликованы списки рекомендованных к зачислению абитуриентов по всем специальностям.

Колледж традиционно пользуется популярностью не только среди жителей Гатчинского района и Ленинградской области, но и других регионов России, в том числе Южно-Сахалинска, Архангельска, Краснодарского края, Астрахани, Волгограда. Как сказал Степан Огороднищук, даже приходят запросы из Санкт-Петербурга при большом количестве аналогичных образовательных организаций. Во многом этому способствует наличие общежития, в котором педколледж сегодня готов выделить около 50 мест. При непрерывном финансировании в 2023 году рядом с учебным учреждением будет открыто новое общежитие на 300 мест, которое полностью закроет потребность колледжа в размещении иногородних студентов.

Приемная комиссия Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского работает с 10.00 до 17.00 по будним дням (с 13.00 до 14.00 – обед), суббота – с 10.00 до 13.00, воскресенье - выходной. Телефон для связи: 8 (81371) 42-386.



