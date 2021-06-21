Педколледж ждёт будущих педагогов

Секретарь приемной
комиссии учебного учреждения Степан Огороднищук рассказал, что на следующий
2021-2022 учебный год открыты 25 бюджетных мест по специальности «Преподавание
в начальных классах», столько же мест предусмотрено на отделении «Физическая
культура», еще 50 бюджетных мест открыто по специальности «Дошкольное
образование». Количество бюджетных мест изменилось – оно зависит от запроса
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, который,
в свою очередь, основывается на потребности образовательных учреждений в
специалистах. На заочное отделение в этом году открыто 20 мест для будущих
студентов специальности «Дошкольное образование».
В этом году в педколледже
появилась новая специальность – «Компьютерные системы и комплексы», по которой
открыты 25 бюджетных мест. После окончания колледжа выпускникам присваивается
квалификация «Техник по компьютерным системам». Потребность в специалистах,
владеющих новыми компьютерными и информационными технологиями, которые смогут
проектировать, комплектовать, производить ремонт компьютерной техники,
разрабатывать и настраивать программное обеспечение, достаточно высока. Без
специалистов в данной отрасли не может нормально функционировать ни одно
предприятие или учреждение. Качество специалистов IT-направления в Гатчинском
педколледже подтверждают призовые места студентов в конкурсах различного
уровня, в том числе конкурсы профессионального мастерства «Телесфера»,
WorldSkills Russia и другие.
- Можно сказать, что это
начальное инженерное образование, - отметил Степан Александрович.
С начала приема
документов, который стартовал первого июня, уже подано 10 заявлений на заочное
обучение и пять пакетов документов от выпускников 10-х классов, которые решили
поступить в колледж несмотря на то, что теряют один год обучения. Основной
наплыв абитуриентов в педколледже ждут после 15 июня, когда выпускники 9-х
классов получат аттестаты. Выпускники 11-х классов могут поступить в Гатчинский
педколледж только на заочное отделение.
Зачисление в колледж
проводится на основе конкурса аттестатов. По словам Степана Огороднищука, с
каждым годом средний балл увеличивается и уже не опускается ниже «4». В прошлом
году он составил 4,4 – 4,5. Для поступления на специальность «Физическая
культура» также необходимо сдать экзамен – нормативы по легкой атлетике и
гимнастике.
Документы на поступление
можно подать тремя способами: лично, по электронной или обычной почте.
Оригиналы документов необходимо сдать до 10 августа на специальность
«Физическая культура» и до 15 августа – на остальные отделения. Экзамен для
будущих учителей физической культуры состоится 8 июля и 11 августа, а уже 16-17
августа на официальном сайте Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского (https://college-gatchina.ru/) будут опубликованы списки рекомендованных
к зачислению абитуриентов по всем специальностям.
Колледж традиционно
пользуется популярностью не только среди жителей Гатчинского района и
Ленинградской области, но и других регионов России, в том числе
Южно-Сахалинска, Архангельска, Краснодарского края, Астрахани, Волгограда. Как
сказал Степан Огороднищук, даже приходят запросы из Санкт-Петербурга при
большом количестве аналогичных образовательных организаций. Во многом этому
способствует наличие общежития, в котором педколледж сегодня готов выделить около
50 мест. При непрерывном финансировании в 2023 году рядом с учебным учреждением
будет открыто новое общежитие на 300 мест, которое полностью закроет
потребность колледжа в размещении иногородних студентов.
Приемная комиссия Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского работает с 10.00 до 17.00 по будним дням (с 13.00 до 14.00 – обед), суббота – с 10.00 до 13.00, воскресенье - выходной. Телефон для связи: 8 (81371) 42-386.