«Мы помним!»

Колонна мотоциклистов стартовала сегодня утром от одного из новых, знаковых музеев Ленинградской области ― «Дома авиаторов» во Всеволожске, посвящённого летчикам, которые защищали Ладожское озеро и Балтийское небо.

«В Ленинградской области мы свято чтим память о Великой Отечественной, которая пришла на ленинградскую землю 7 июля 1941 года, когда фашисты вышли на Лужский рубеж, а закончилась только в августе 1944 года. Война принесла нашей стране огромные потери, жертвы, геноцид. Потери не только среди военных, но и мирных граждан. Мы должны это помнить, свято хранить и передавать эту память из поколения в поколение, и говорить правду о войне», — отметил Александр Дрозденко.

По пути следования участники сделали остановки у памятника «Рубежный камень», где возложили цветы к подножию монумента в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершился пробег у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».