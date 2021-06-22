«Мы помним!»

Колонна мотоциклистов
стартовала сегодня утром от одного из новых, знаковых музеев Ленинградской
области ― «Дома авиаторов» во Всеволожске, посвящённого летчикам, которые
защищали Ладожское озеро и Балтийское небо.
«В Ленинградской области
мы свято чтим память о Великой Отечественной, которая пришла на ленинградскую
землю 7 июля 1941 года, когда фашисты вышли на Лужский рубеж, а закончилась
только в августе 1944 года. Война принесла нашей стране огромные потери, жертвы,
геноцид. Потери не только среди военных, но и мирных граждан. Мы должны это
помнить, свято хранить и передавать эту память из поколения в поколение, и
говорить правду о войне», — отметил Александр Дрозденко.
По пути следования
участники сделали остановки у памятника «Рубежный камень», где возложили цветы
к подножию монумента в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Завершился пробег у музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».