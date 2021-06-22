«Огненные картины войны» зажгли в Гатчине

Участники
движения «Волонтёры Победы» выложили из свечей картину, взяв за основу памятник
«Борницкий рубеж обороны», расположенный у деревни Большие Борницы в Гатчинском
районе
Более
50 волонтеров работали целый день над самой картиной, для изображения которой
понадобилось шесть тысяч свечей. Проработать детали помог общественник Федор
Кухарь.
Комплекс
«Борницкий рубеж» посвящён курсантам-пограничникам Ново-Петергофского
военно-политического училища НКВД имени Ворошилова, погибшим на подступах к
Ленинграду в боях, которые длились с 17 августа по 6 сентября 1941 года. Из 573
фронтовиков тогда выжили всего 203 человека. Картина олицетворяет стойкость,
мужество и героизм проявленные бойцами в годы Великой Отечественной войны.
В
акции приняли участие руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и
Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр
Русских, председатель комитета по молодежный политике Ленинградской области
Марина Григорьева.
В
рамках акции сегодня в память о погибших в Великой Отечественной войне у
подножия памятников и мемориалов свечи и лампады зажигают 86 городов России – из
них 45 городов воинской славы, 32 города трудовой доблести и 9 городов-героев
России.
По информации пресс-службы администрации Гатчинского муниципального района