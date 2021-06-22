«Огненные картины войны» зажгли в Гатчине

Участники движения «Волонтёры Победы» выложили из свечей картину, взяв за основу памятник «Борницкий рубеж обороны», расположенный у деревни Большие Борницы в Гатчинском районе

Более 50 волонтеров работали целый день над самой картиной, для изображения которой понадобилось шесть тысяч свечей. Проработать детали помог общественник Федор Кухарь.

Комплекс «Борницкий рубеж» посвящён курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова, погибшим на подступах к Ленинграду в боях, которые длились с 17 августа по 6 сентября 1941 года. Из 573 фронтовиков тогда выжили всего 203 человека. Картина олицетворяет стойкость, мужество и героизм проявленные бойцами в годы Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских, председатель комитета по молодежный политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В рамках акции сегодня в память о погибших в Великой Отечественной войне у подножия памятников и мемориалов свечи и лампады зажигают 86 городов России – из них 45 городов воинской славы, 32 города трудовой доблести и 9 городов-героев России.

По информации пресс-службы администрации Гатчинского муниципального района