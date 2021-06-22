«Свеча памяти» на площади Победы в Гатчине

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В Гатчине в ночь с 21 на 22 июня прошла традиционная акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. Волонтеры Гатчинского Дворца молодёжи исполнили литературно-музыкальную композицию и зажгли сотни свечей, изобразив журавля и символические слова «Гатчина помнит». В акции приняли участие волонтеры, ребята из военно-патриотического клуба «Отчий край», воспитанницы театра костюма «Катюша», а также руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутаты и общественники.
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