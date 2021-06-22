В Гатчине хранят память о подвиге

В полдень у стелы «Город воинской славы» собрались руководители города и района, представители администрации, депутаты Законодательного собрания и Гатчинского городского совета, представители совета ветеранов войны и труда, общественности, жители города, дети.

В своем выступлении глава Гатчины и района Виталий Андреевич Филоненко напомнил, что 80 лет назад на нашу страну была обрушена экономическая, политическая и военная мощь нескольких государств Европы и Азии:

- От Баренцева до Черного моря на территорию Советского Союза вторглась 10-миллионная армия, из которой только 3,5 миллиона составляла армия Вермахта. И наш народ, истекая кровью, боролся за каждую пядь земли. И именно этот великий непокоренный народ освободил Европу от фашизма.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от лица жителей Гатчины, наших современников, выразила благодарность защитникам города и ленинградских рубежей – нашим предкам, отстоявшим страну ценой своих жизней. Людмила Николаевна призвала всех собравшихся вспомнить о тысячах гатчинцев, погибших во время оккупации, и бережно хранить память об их подвиге.

…На всю площадь прозвучала запись голоса Левитана, объявляющего о вероломном нападении фашистов. Память погибших почтили минутой молчания, после чего все участники мероприятия возложили цветы к подножию стелы «Город воинской славы».

Торжественно-траурный митинг прошел в этот день на воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина, у Вечного огня. В церемонии приняли участие руководители Гатчины и района, депутаты, представители общественных организаций, ветераны, жители города. В исполнении Гатчинского эстрадно-духового оркестра прозвучал гимн России. Клирик Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масляков провел траурную литию по погибшим в годы войны. После минуты молчания, сопровождавшейся ударами метронома, состоялось возложение цветов к памятнику. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим возложили к подножию мемориала гирлянду памяти.

Они живут! – покуда наша память

Хранит слова их, лица, имена…

Горит, горит негаснущее пламя,

Что в память тех людей зажгла страна…

Екатерина Дзюба

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