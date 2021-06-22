В Гатчине хранят память о подвиге

В полдень у стелы «Город воинской славы»
собрались руководители города и района, представители администрации, депутаты
Законодательного собрания и Гатчинского городского совета, представители совета
ветеранов войны и труда, общественности, жители города, дети.
В своем
выступлении глава Гатчины и района Виталий Андреевич Филоненко напомнил, что 80
лет назад на нашу страну была обрушена экономическая, политическая и военная
мощь нескольких государств Европы и Азии:
- От Баренцева до
Черного моря на территорию Советского Союза вторглась 10-миллионная армия, из
которой только 3,5 миллиона составляла армия Вермахта. И наш народ, истекая
кровью, боролся за каждую пядь земли. И именно этот великий непокоренный народ
освободил Европу от фашизма.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от лица жителей Гатчины, наших
современников, выразила благодарность защитникам города и ленинградских рубежей
– нашим предкам, отстоявшим страну ценой своих жизней. Людмила Николаевна
призвала всех собравшихся вспомнить о тысячах гатчинцев, погибших во время
оккупации, и бережно хранить память об их подвиге.
…На всю площадь
прозвучала запись голоса Левитана, объявляющего о вероломном нападении
фашистов. Память погибших почтили минутой молчания, после чего все участники мероприятия возложили цветы к подножию
стелы «Город воинской славы».
Торжественно-траурный митинг прошел в этот день на
воинском мемориале на городском кладбище на ул. Солодухина, у Вечного огня. В
церемонии приняли участие руководители Гатчины и района, депутаты,
представители общественных организаций, ветераны, жители города. В исполнении
Гатчинского эстрадно-духового оркестра прозвучал гимн России. Клирик
Павловского кафедрального собора иерей Игорь Масляков провел траурную литию по
погибшим в годы войны. После минуты молчания, сопровождавшейся ударами
метронома, состоялось возложение цветов к памятнику. Глава Гатчины и района
Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим возложили к
подножию мемориала гирлянду памяти.
Они
живут! – покуда наша память
Хранит
слова их, лица, имена…
Горит,
горит негаснущее пламя,
Что
в память тех людей зажгла страна…
Екатерина Дзюба
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