Гатчинский район продолжает антиковидные проверки

Рабочие группы с
участием представителей правительства Ленобласти, администрации Гатчинского
района и Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима, термометрии
сотрудников, наличие средств дезинфекции и иных мер. Напоминаем, что Гатчинский
район остается в «красной зоне» по количеству заболевших.
Как сообщили в
администрации Гатчинского района, в рамках очередного рейда рабочая группа
посетила ярмарку на улице Соборной. Были зафиксированы нарушения масочного
режима, социальной дистанции. В отношении одного продавца составлен протокол о
выявленных нарушениях, еще не менее пяти предпринимателей приглашены в местный
отдел Роспотребнадзора. Также рабочая группа связалась с организатором ярмарки
и представила ему замечания об отсутствии информации для посетителей ярмарки о
необходимости соблюдения санитарных мер. Кроме того, ему было указано на то,
что не организована социальная дистанция, термометрия проводится формально.
Далее рабочая группа посетила ресторан «Токио
Сити», в котором ранее было замечено, что посетителями заняты более 50%
посадочных мест. На момент рейда замечания были устранены, столы помечены
сигнальными лентами, информирующими посетителей о том, что за такие столы
садиться нельзя. Администраторами ресторана также был представлен журнал
термометрии, при входе размещена информация для граждан о противоковидных
мерах.
Последним объектом
проверки стал магазин «ВкусВилл». Члены рабочей группе указали персоналу на
необходимость разместить информацию о том, что в зале магазина нужно находиться
в маске. Прочие меры были соблюдены.
Всего за период
антиковидных мер, с апреля 2020 года, рабочей группой было проведено более 4,5
тысяч проверок, выявлено 143 нарушения, составлено 45 протоколов по статьям 6.3
и 20.6.1 КоАП РФ.
Добавим, что в
Ленобласти вступили в силу новые ограничительные меры. В случае обострения
эпидситуации с 1 сентября предприятиям общепита, салонам красоты, косметическим
салонам, детским развлекательным центрам, детских игровым комнатам,
организациям дополнительного образования, спортивным клубам будет запрещено
продолжать работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников, а
деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры будет
разрешена при заполняемости не более 25%.
Для предприятий
общественного питания в «красной зоне» введено ограничение по заполняемости –
разрешено использование до 50% посадочных мест. Расстояние между столами в 1,5
метра, обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов или
использование одноразовой посуды – остается обязательными условиями.
Для массовых
мероприятий, в том числе организованных муниципальными и региональными органами
власти, вводятся ограничения по их проведению в помещениях. Так, в «красной»
зоне помимо уже существующих ограничений в мероприятиях, проводимых в
помещениях, могут участвовать не более 30 человек.
В районах
«красной» и «желтой» зон регистрация браков в отделах ЗАГС разрешается при
применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и с
участием не более 15 человек, не включая новобрачных и сотрудников органа ЗАГС.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района