Гатчинский район продолжает антиковидные проверки

Рабочие группы с участием представителей правительства Ленобласти, администрации Гатчинского района и Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима, термометрии сотрудников, наличие средств дезинфекции и иных мер. Напоминаем, что Гатчинский район остается в «красной зоне» по количеству заболевших.

Как сообщили в администрации Гатчинского района, в рамках очередного рейда рабочая группа посетила ярмарку на улице Соборной. Были зафиксированы нарушения масочного режима, социальной дистанции. В отношении одного продавца составлен протокол о выявленных нарушениях, еще не менее пяти предпринимателей приглашены в местный отдел Роспотребнадзора. Также рабочая группа связалась с организатором ярмарки и представила ему замечания об отсутствии информации для посетителей ярмарки о необходимости соблюдения санитарных мер. Кроме того, ему было указано на то, что не организована социальная дистанция, термометрия проводится формально.

Далее рабочая группа посетила ресторан «Токио Сити», в котором ранее было замечено, что посетителями заняты более 50% посадочных мест. На момент рейда замечания были устранены, столы помечены сигнальными лентами, информирующими посетителей о том, что за такие столы садиться нельзя. Администраторами ресторана также был представлен журнал термометрии, при входе размещена информация для граждан о противоковидных мерах.

Последним объектом проверки стал магазин «ВкусВилл». Члены рабочей группе указали персоналу на необходимость разместить информацию о том, что в зале магазина нужно находиться в маске. Прочие меры были соблюдены.

Всего за период антиковидных мер, с апреля 2020 года, рабочей группой было проведено более 4,5 тысяч проверок, выявлено 143 нарушения, составлено 45 протоколов по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП РФ.

Добавим, что в Ленобласти вступили в силу новые ограничительные меры. В случае обострения эпидситуации с 1 сентября предприятиям общепита, салонам красоты, косметическим салонам, детским развлекательным центрам, детских игровым комнатам, организациям дополнительного образования, спортивным клубам будет запрещено продолжать работу, если у них будет вакцинировано менее 80% сотрудников, а деятельность кинотеатров, театров, концертных организаций, домов культуры будет разрешена при заполняемости не более 25%.

Для предприятий общественного питания в «красной зоне» введено ограничение по заполняемости – разрешено использование до 50% посадочных мест. Расстояние между столами в 1,5 метра, обработка посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов или использование одноразовой посуды – остается обязательными условиями.

Для массовых мероприятий, в том числе организованных муниципальными и региональными органами власти, вводятся ограничения по их проведению в помещениях. Так, в «красной» зоне помимо уже существующих ограничений в мероприятиях, проводимых в помещениях, могут участвовать не более 30 человек.

В районах «красной» и «желтой» зон регистрация браков в отделах ЗАГС разрешается при применении средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы) и с участием не более 15 человек, не включая новобрачных и сотрудников органа ЗАГС.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района