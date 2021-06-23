Новые саженцы как символ, что «Мы вместе»

В мероприятии по высадке саженцев туи приняли участие волонтеры регионального штаба и регионального клуба «Мы вместе», представители Гатчинской клинической межрайонной больницы, а также представители крупного бизнеса.

Акция прошла в рамках реализации соглашения между Ресурсным добровольческим центром Ленинградской области и Национальным советом по развитию корпоративного волонтерства. Партнерами акции, которые взяли на себя расходы по ее проведению, стали участники Национального совета – компании Филип Моррис Интернэшнл, KFC & Pizza Hut by AmRest , ИКЕА, REDMOND и торговый центр МЕГА Парнас.

Председатель комитета по молодежной политике правительства Ленинградской области Марина Григорьева рассказала, что будущая аллея – символ единения органов власти, волонтеров, общества и бизнеса.

Одним из волонтеров мероприятия стала курсистка Школы третьего возраста города Гатчины, «серебряный» волонтер Валентина Балахонова. Вместе с коллегами она рассказывала другим волонтерам о том, как правильно сажать саженцы и ухаживать за ними.

Валентина Андреевна призналась, что решила сделать прививку от коронавируса сразу же, как только она появилась в наличии в Гатчинском районе.

- Страшно не было. Даже ничего не почувствовала. Прививки делать нужно всем, чтобы обезопасить себя и своих близких. Благодарю врачей – они настоящие герои, - сказала Валентина Андреевна.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко добавил, что акция демонстрирует, что медики и волонтеры могут работать вместе, не только оказывая помощь врачам и медсестрам, жителям в период пандемии, но и в ходе благоустройства территории, в том числе поликлиники, где появились 47 саженцев туи. Место высадки было выбрано не случайно – территорию новой поликлиники необходимо озеленять и облагораживать.

Константин Харитоненко также подчеркнул, что эпидемическая ситуация в последнее время стала более напряженной не только в Гатчинском районе, но и по всей стране.

- Призываю всех наших граждан как можно быстрее сделать прививку от коронавируса, чтобы создать коллективный иммунитет и легче пережить третью волну коронавируса, - сказал он.

Сегодня в Гатчинском районе всегда в наличии три вакцины от коронавируса, запасы которой постоянно пополняются. Пункты вакцинации открыты не только в поликлинических и амбулаторных подразделениях больницы, но и в торговых центрах Гатчины.





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