Новые саженцы как символ, что «Мы вместе»

В мероприятии по высадке
саженцев туи приняли участие волонтеры регионального штаба и регионального
клуба «Мы вместе», представители Гатчинской клинической межрайонной больницы, а
также представители крупного бизнеса.
Акция прошла в рамках
реализации соглашения между Ресурсным добровольческим центром Ленинградской
области и Национальным советом по развитию корпоративного волонтерства.
Партнерами акции, которые взяли на себя расходы по ее проведению, стали
участники Национального совета – компании Филип Моррис Интернэшнл, KFC &
Pizza Hut by AmRest , ИКЕА, REDMOND и торговый центр МЕГА Парнас.
Председатель комитета по
молодежной политике правительства Ленинградской области Марина Григорьева
рассказала, что будущая аллея – символ единения органов власти, волонтеров,
общества и бизнеса.
Одним из волонтеров
мероприятия стала курсистка Школы третьего возраста города Гатчины,
«серебряный» волонтер Валентина Балахонова. Вместе с коллегами она рассказывала
другим волонтерам о том, как правильно сажать саженцы и ухаживать за ними.
Валентина Андреевна
призналась, что решила сделать прививку от коронавируса сразу же, как только
она появилась в наличии в Гатчинском районе.
- Страшно не было. Даже
ничего не почувствовала. Прививки делать нужно всем, чтобы обезопасить себя и
своих близких. Благодарю врачей – они настоящие герои, - сказала Валентина
Андреевна.
Главный врач Гатчинской
КМБ Константин Харитоненко добавил, что акция демонстрирует, что медики и
волонтеры могут работать вместе, не только оказывая помощь врачам и медсестрам,
жителям в период пандемии, но и в ходе благоустройства территории, в том числе
поликлиники, где появились 47 саженцев туи. Место высадки было выбрано не
случайно – территорию новой поликлиники необходимо озеленять и облагораживать.
Константин Харитоненко
также подчеркнул, что эпидемическая ситуация в последнее время стала более
напряженной не только в Гатчинском районе, но и по всей стране.
- Призываю всех наших
граждан как можно быстрее сделать прививку от коронавируса, чтобы создать
коллективный иммунитет и легче пережить третью волну коронавируса, - сказал он.
Сегодня в Гатчинском
районе всегда в наличии три вакцины от коронавируса, запасы которой постоянно
пополняются. Пункты вакцинации открыты не только в поликлинических и
амбулаторных подразделениях больницы, но и в торговых центрах Гатчины.
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