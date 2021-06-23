Улицу Гагарина в Гатчине временно перекроют

В связи с этим подрядчик информирует о необходимости временного перекрытия улицы Гагарина у дома № 11 для движения транспортных средств.

По информации подрядчика, работы будут проводиться по мере необходимости (не каждый день) в период с 9:00 до 17:00.

Приносим свои извинения за временные неудобства.





Фото ГСН