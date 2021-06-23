Улицу Гагарина в Гатчине временно перекроют

Улицу Гагарина в Гатчине временно перекроют

В связи с выполнением работ по капитальному ремонт дома № 11 по улице Гагарина в период с 21 июня по 15 сентября будет периодически размещаться строительная техника (кран) по улице Гагарина у дома № 11 для проведения кровельных работ.

Рубрики : ЖКХ     23 Jun 2021

В связи с этим подрядчик информирует о необходимости временного перекрытия улицы Гагарина у дома № 11 для движения транспортных средств.

По информации подрядчика, работы будут проводиться по мере необходимости (не каждый день) в период с 9:00 до 17:00.

Приносим свои извинения за временные неудобства. 


Фото ГСН

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