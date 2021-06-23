Улицу Гагарина в Гатчине временно перекроют

В связи с выполнением работ по капитальному ремонт дома № 11 по улице Гагарина в период с 21 июня по 15 сентября будет периодически размещаться строительная техника (кран) по улице Гагарина у дома № 11 для проведения кровельных работ.
Рубрики :
ЖКХ
23 Jun 2021
В связи с этим подрядчик
информирует о необходимости временного перекрытия улицы Гагарина у дома № 11
для движения транспортных средств.
По информации подрядчика,
работы будут проводиться по мере необходимости (не каждый день) в период с 9:00
до 17:00.
Приносим свои извинения
за временные неудобства.
Фото ГСН
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