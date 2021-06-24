Область зовёт молодёжь в НАЦПРОЕКТЫ

Открытое обсуждение идей
молодежи для включения их в национальные проекты России состоится 25 июня в
Тосно, в местном коворкинг-центре. Предложения будут включены в итоговый
документ, который регион направит Федеральное агентство по делам молодежи.
Предварительно молодежные
инициативы принимаются до 20.00 24 июня на адрес электронной почты:
omplo@lenreg.ru.
Организатором мероприятия
выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области.
Сбор инициатив,
направленных на поддержку молодежи, для включения во все национальные проекты
России инициирован Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Национальные
приоритеты».
Подать свои инициативы
могут молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет. Стать автором программы
можно в любой сфере: от образования и здравоохранения до культуры, науки и
дорожной инфраструктуры и предпринимательства.