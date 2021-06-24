Область зовёт молодёжь в НАЦПРОЕКТЫ

Открытое обсуждение идей молодежи для включения их в национальные проекты России состоится 25 июня в Тосно, в местном коворкинг-центре. Предложения будут включены в итоговый документ, который регион направит Федеральное агентство по делам молодежи.

Предварительно молодежные инициативы принимаются до 20.00 24 июня на адрес электронной почты: omplo@lenreg.ru.

Организатором мероприятия выступает комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Сбор инициатив, направленных на поддержку молодежи, для включения во все национальные проекты России инициирован Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «Национальные приоритеты».

Подать свои инициативы могут молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет. Стать автором программы можно в любой сфере: от образования и здравоохранения до культуры, науки и дорожной инфраструктуры и предпринимательства.