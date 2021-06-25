80 лет 218 АРЗ: «Будем двигаться вперёд!»

- Дмитрий Юрьевич, в чем многолетний
секрет успеха 218 АРЗ?
- В первую очередь, в людях, которые здесь
работают. Предприятие может сделать любой прорыв, справиться с задачами любой
сложности, реализовать самые смелые планы, если его коллектив
высокопрофессионален и идет к общей цели. Профессионализм сотрудников 218 АРЗ,
«заточенность» каждого заводчанина на выполнение поставленных задач являются
главной ценностью предприятия.
Я руковожу 218 АРЗ три года и вижу, как
бережно относятся люди к своему заводу, как горят их глаза, когда они обсуждают
будущее предприятия. Как руководителю, мне важно, что люди не просто ходят на работу
ради зарплаты, а хотят создать что-то, чем можно было бы гордиться, всем
сердцем понимают, что от действий каждого из них зависит безопасность полетов
штурмовиков, истребителей, вертолетов.
Многие жители Гатчины, так или иначе,
связаны с нашим заводом. У нас работает много семейных династий, что очень
радует. Объединенная двигателестроительная корпорация приветствует
семейственность, передачу уникального профессионального опыта и жизненных
ценностей от одного поколения авиаремонтников другому.
Исторически Гатчина является колыбелью
российской авиации. Многие знаменитые авиаторы открывали дорогу в небо именно
на гатчинском военном аэродроме. Я с уверенностью могу сказать, что коллектив
218 АРЗ — продолжатель тех славных авиационных традиций, которые были заложены
еще в начале XX века.
- В этом году 218 АРЗ отмечает очередной
юбилей. Каких результатов удалось достичь за минувшую «пятилетку»?
- Все 80 лет всегда и при любых
обстоятельствах наше предприятие старалось двигаться вперед. Основной задачей
являлось поддержание исправности двигателей, которые эксплуатировались
военно-воздушными, а потом военно-космическими силами страны. Время идет
вперед. 218 АРЗ стремится развиваться дальше.
Девизом моего предшественника, директора
завода, Почетного гражданина Ленинградской области Александра Владимировича
Игнатьева были слова: «218 АРЗ – территория развития». Как его преемник на
посту руководителя предприятия я стараюсь придерживаться этой стратегии. И,
конечно, очень благодарен ему за то, что он заложил основу нашего развития.
Значимым событием за минувшее с прошлого
юбилея пятилетие для нас стала успешная реорганизация двух авиационных
ремонтных заводов, расположенных в Ейске и Челябинске, в форме присоединения к АО
«218 АРЗ» в качестве филиалов. Это произошло в 2019 году. В январе 2022 года мы
планируем завершить формирование сервисной ремонтной компании с филиальной
системой на основе АО «218 АРЗ» путем присоединения Арамильского авиационного
ремонтного завода.
- В каком направлении сейчас идет освоение
новых типов двигателей?
- 2020 год стал знаковым годом в развитии
АО «218 АРЗ» и филиалов. Впервые за 80 лет существования завода перед его
сотрудниками стоит стратегически важная задача – в кратчайший срок освоить не
только ремонт авиационных двигателей семейства РД-33, АИ-222-25,
ПС-90А, ВК-2500. Мы всерьез занялись освоением ремонта наземных установок – приводных газотурбинных двигателей Д-30ЭУ и ПС-90ГП-2 в интересах ПАО «Газпром».
Освоение новых технологических процессов,
совершенствование технологии ремонта проводятся во взаимодействии с
конструкторскими бюро и заводами-изготовителями, которые доверяют
профессионализму гатчинского коллектива. ОДК и Газпром ставят перед нами
амбициозные задачи. До конца текущего года мы должны завершить освоение ГТУ
Д-30ЭУ и получить решение о допуске 218 АРЗ к его ремонту, а уже в сентябре
следующего года – освоить ГТУ ПС-90ГП2.
- Что это даст предприятию?
- Работа, которую мы
выполняем, безусловно, важна как для корпорации, так и для страны. Поэтому
впервые 218 АРЗ выделено финансирование на развитие инфраструктуры и на
освоение новых продуктов. Газпром ставит гатчинскому заводу очень высокую
планку – к 2030 году выйти на ремонт до 150 установок ежегодно. Мы настроены на
результат. И будем к нему стремиться.
Президент России Владимир Путин поручил
правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями
оборонно-промышленного комплекса до уровня не менее 50% к 2030 году. Входя в проект
по освоению ремонта ГТУ, мы понимаем, что этих результатов можем достигнуть.
С освоением новых продуктов работы у
предприятия прибавится. Нам потребуются новые специалисты. Конечно, для жителей
Гатчины это будут новые рабочие места, а для бюджета города – увеличение
налоговых поступлений. Испытатели, слесари, все рабочие специальности, которые
присутствуют на нашей площадке, также будут востребованы ввиду увеличения
объемов. Мы планируем к 2026 году увеличить объемы ремонта в два раза. Для
Гатчины это большое дело.
- На что еще будут направлены инвестиции?
- Безусловно, на строительство и
реконструкцию цехов и участков, замену устаревшего оборудования. В программе
развития 218 АРЗ до 2024 года предусмотрено приобретение 22-х единиц достаточно
сложного оборудования, которое будет установлено на реконструируемых площадях.
Мы видим, что с развитием продуктового
ряда нашей группы АРЗ, необходима реконструкция и развитие испытательной базы.
В первую очередь, это стенды, на которых проводятся испытания двигателей
разного типа.
- Расскажите о развитии испытательного
комплекса.
- На базе цеха №11 218 АРЗ за счет средств
корпорации уже построен стенд для испытаний двигателя ТВ7-117 для самолета
Ил-112.
В настоящее время специалисты 218 АРЗ
разрабатывают техническое задание на создание уникального стенда для испытания
всех типов двигателей на базе ПС-90. Объем финансирования колоссальный. Это
уникальный для корпорации комплекс. Мы выходим с инициативой – получить
разрешение инвестировать в его строительство.
Вторая задача – инвестировать в
реконструкцию имеющихся боксов с учетом современных требований для возможного
испытания линейки вертолетных двигателей. Мы сейчас готовим предложение.
Недавно на 218 АРЗ прошло выездное
совещание с участием индустриального директора авиационного комплекса Ростеха
А.Э. Сердюкова и генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова. Гатчинский
завод подтвердил, что является лидером в части ремонта авиадвигателей. На нас
можно равняться, нас можно ставить в пример другим холдингам. Руководители
Ростеха и ОДК одобрили выбранный нами курс развития, дали высокую оценку
организации производственных процессов. По результатам визита даны поручения,
которые будут способствовать дальнейшему развитию 218 АРЗ. Наша задача – не
подвести.
- Как обстоят дела с возможным переездом
предприятия с гатчинской площадки в
Войсковицы? Готов ли 218 АРЗ полностью освободить свою территорию напротив Гатчинского дворца?
- Безусловно, нам удобно работать в центре
Гатчины, но мы прекрасно понимаем, что эти площади заслуживают другого
использования. На гатчинской площадке расположены как здания постройки конца
XIX века, так и относительно современные постройки. В прошлом году мы разделили
имеющуюся площадку на два участка с разными кадастровыми номерами с целью формирования
долгосрочного плана развития и возможного переезда в Войсковицы.
Первый этап – это освобождение
исторических зданий. В настоящее время прорабатывается концепция по переводу
участков с вредными и опасными условиями труда, расположенных в данных помещениях,
в Войсковицы. Если концепция будет одобрена управляющей компанией, мы сможем
освободить историческую часть на 60% до 2025 года.
В ближайшее время мы планируем утвердить
концепцию развития 218 АРЗ до 2030 года. Существуют разные варианты: либо реконструкция
площадей в Гатчине, либо строительство новых производственных участков и
административного здания на площадке в Войсковицах. Все зависит от решения
руководства корпорации и тех средств, которые могут быть выделены на переезд.
При этом мы понимаем, что с теми
проектами, которые мы реализуем, обеспечить окупаемость переезда мы сможем и не
используя средства Ростеха.
218 авиационный ремонтный завод за свою
почти 80-летнюю историю испытал всякое – и тяжесть послевоенного
восстановления, и стремительные пятилетки, и сложности реорганизаций. Особенно
сложный путь мы прошли со всей страной в
1990-е, когда все мыслимые и немыслимые силы были брошены на сохранение производства и ценных кадров.
Сейчас уходят в прошлое разрушенные
корпуса и цеха, старое, изношенное оборудование заменяют новые
высокопроизводительные станки. К счастью, остались позади времена, когда мы
лихорадочно думали, как выжить. Мы находимся в активной стадии технического
развития и перевооружения, гарантируем нашим сотрудникам достойный социальный
пакет. У предприятия и филиалов есть заказы, а значит, у всех нас будет работа
и возможность уверенно смотреть в будущее.
- Большое спасибо за интервью. Поздравляем
Вас и Ваш коллектив с юбилеем!
Беседовала Татьяна
Можаева