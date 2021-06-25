80 лет 218 АРЗ: «Будем двигаться вперёд!»

- Дмитрий Юрьевич, в чем многолетний секрет успеха 218 АРЗ?

- В первую очередь, в людях, которые здесь работают. Предприятие может сделать любой прорыв, справиться с задачами любой сложности, реализовать самые смелые планы, если его коллектив высокопрофессионален и идет к общей цели. Профессионализм сотрудников 218 АРЗ, «заточенность» каждого заводчанина на выполнение поставленных задач являются главной ценностью предприятия.

Я руковожу 218 АРЗ три года и вижу, как бережно относятся люди к своему заводу, как горят их глаза, когда они обсуждают будущее предприятия. Как руководителю, мне важно, что люди не просто ходят на работу ради зарплаты, а хотят создать что-то, чем можно было бы гордиться, всем сердцем понимают, что от действий каждого из них зависит безопасность полетов штурмовиков, истребителей, вертолетов.

Многие жители Гатчины, так или иначе, связаны с нашим заводом. У нас работает много семейных династий, что очень радует. Объединенная двигателестроительная корпорация приветствует семейственность, передачу уникального профессионального опыта и жизненных ценностей от одного поколения авиаремонтников другому.

Исторически Гатчина является колыбелью российской авиации. Многие знаменитые авиаторы открывали дорогу в небо именно на гатчинском военном аэродроме. Я с уверенностью могу сказать, что коллектив 218 АРЗ — продолжатель тех славных авиационных традиций, которые были заложены еще в начале XX века.

- В этом году 218 АРЗ отмечает очередной юбилей. Каких результатов удалось достичь за минувшую «пятилетку»?

- Все 80 лет всегда и при любых обстоятельствах наше предприятие старалось двигаться вперед. Основной задачей являлось поддержание исправности двигателей, которые эксплуатировались военно-воздушными, а потом военно-космическими силами страны. Время идет вперед. 218 АРЗ стремится развиваться дальше.

Девизом моего предшественника, директора завода, Почетного гражданина Ленинградской области Александра Владимировича Игнатьева были слова: «218 АРЗ – территория развития». Как его преемник на посту руководителя предприятия я стараюсь придерживаться этой стратегии. И, конечно, очень благодарен ему за то, что он заложил основу нашего развития.

Значимым событием за минувшее с прошлого юбилея пятилетие для нас стала успешная реорганизация двух авиационных ремонтных заводов, расположенных в Ейске и Челябинске, в форме присоединения к АО «218 АРЗ» в качестве филиалов. Это произошло в 2019 году. В январе 2022 года мы планируем завершить формирование сервисной ремонтной компании с филиальной системой на основе АО «218 АРЗ» путем присоединения Арамильского авиационного ремонтного завода.

- В каком направлении сейчас идет освоение новых типов двигателей?

- 2020 год стал знаковым годом в развитии АО «218 АРЗ» и филиалов. Впервые за 80 лет существования завода перед его сотрудниками стоит стратегически важная задача – в кратчайший срок освоить не только ремонт авиационных двигателей семейства РД-33, АИ-222-25,

ПС-90А, ВК-2500. Мы всерьез занялись освоением ремонта наземных установок – приводных газотурбинных двигателей Д-30ЭУ и ПС-90ГП-2 в интересах ПАО «Газпром».

Освоение новых технологических процессов, совершенствование технологии ремонта проводятся во взаимодействии с конструкторскими бюро и заводами-изготовителями, которые доверяют профессионализму гатчинского коллектива. ОДК и Газпром ставят перед нами амбициозные задачи. До конца текущего года мы должны завершить освоение ГТУ Д-30ЭУ и получить решение о допуске 218 АРЗ к его ремонту, а уже в сентябре следующего года – освоить ГТУ ПС-90ГП2.

- Что это даст предприятию?

- Работа, которую мы выполняем, безусловно, важна как для корпорации, так и для страны. Поэтому впервые 218 АРЗ выделено финансирование на развитие инфраструктуры и на освоение новых продуктов. Газпром ставит гатчинскому заводу очень высокую планку – к 2030 году выйти на ремонт до 150 установок ежегодно. Мы настроены на результат. И будем к нему стремиться.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса до уровня не менее 50% к 2030 году. Входя в проект по освоению ремонта ГТУ, мы понимаем, что этих результатов можем достигнуть.

С освоением новых продуктов работы у предприятия прибавится. Нам потребуются новые специалисты. Конечно, для жителей Гатчины это будут новые рабочие места, а для бюджета города – увеличение налоговых поступлений. Испытатели, слесари, все рабочие специальности, которые присутствуют на нашей площадке, также будут востребованы ввиду увеличения объемов. Мы планируем к 2026 году увеличить объемы ремонта в два раза. Для Гатчины это большое дело.

- На что еще будут направлены инвестиции?

- Безусловно, на строительство и реконструкцию цехов и участков, замену устаревшего оборудования. В программе развития 218 АРЗ до 2024 года предусмотрено приобретение 22-х единиц достаточно сложного оборудования, которое будет установлено на реконструируемых площадях.

Мы видим, что с развитием продуктового ряда нашей группы АРЗ, необходима реконструкция и развитие испытательной базы. В первую очередь, это стенды, на которых проводятся испытания двигателей разного типа.

- Расскажите о развитии испытательного комплекса.

- На базе цеха №11 218 АРЗ за счет средств корпорации уже построен стенд для испытаний двигателя ТВ7-117 для самолета Ил-112.

В настоящее время специалисты 218 АРЗ разрабатывают техническое задание на создание уникального стенда для испытания всех типов двигателей на базе ПС-90. Объем финансирования колоссальный. Это уникальный для корпорации комплекс. Мы выходим с инициативой – получить разрешение инвестировать в его строительство.

Вторая задача – инвестировать в реконструкцию имеющихся боксов с учетом современных требований для возможного испытания линейки вертолетных двигателей. Мы сейчас готовим предложение.

Недавно на 218 АРЗ прошло выездное совещание с участием индустриального директора авиационного комплекса Ростеха А.Э. Сердюкова и генерального директора АО «ОДК» А.В. Артюхова. Гатчинский завод подтвердил, что является лидером в части ремонта авиадвигателей. На нас можно равняться, нас можно ставить в пример другим холдингам. Руководители Ростеха и ОДК одобрили выбранный нами курс развития, дали высокую оценку организации производственных процессов. По результатам визита даны поручения, которые будут способствовать дальнейшему развитию 218 АРЗ. Наша задача – не подвести.

- Как обстоят дела с возможным переездом предприятия с гатчинской площадки в

Войсковицы? Готов ли 218 АРЗ полностью освободить свою территорию напротив Гатчинского дворца?

- Безусловно, нам удобно работать в центре Гатчины, но мы прекрасно понимаем, что эти площади заслуживают другого использования. На гатчинской площадке расположены как здания постройки конца XIX века, так и относительно современные постройки. В прошлом году мы разделили имеющуюся площадку на два участка с разными кадастровыми номерами с целью формирования долгосрочного плана развития и возможного переезда в Войсковицы.

Первый этап – это освобождение исторических зданий. В настоящее время прорабатывается концепция по переводу участков с вредными и опасными условиями труда, расположенных в данных помещениях, в Войсковицы. Если концепция будет одобрена управляющей компанией, мы сможем освободить историческую часть на 60% до 2025 года.

В ближайшее время мы планируем утвердить концепцию развития 218 АРЗ до 2030 года. Существуют разные варианты: либо реконструкция площадей в Гатчине, либо строительство новых производственных участков и административного здания на площадке в Войсковицах. Все зависит от решения руководства корпорации и тех средств, которые могут быть выделены на переезд.

При этом мы понимаем, что с теми проектами, которые мы реализуем, обеспечить окупаемость переезда мы сможем и не используя средства Ростеха.

218 авиационный ремонтный завод за свою почти 80-летнюю историю испытал всякое – и тяжесть послевоенного восстановления, и стремительные пятилетки, и сложности реорганизаций. Особенно сложный путь мы прошли со всей страной в

1990-е, когда все мыслимые и немыслимые силы были брошены на сохранение производства и ценных кадров.

Сейчас уходят в прошлое разрушенные корпуса и цеха, старое, изношенное оборудование заменяют новые высокопроизводительные станки. К счастью, остались позади времена, когда мы лихорадочно думали, как выжить. Мы находимся в активной стадии технического развития и перевооружения, гарантируем нашим сотрудникам достойный социальный пакет. У предприятия и филиалов есть заказы, а значит, у всех нас будет работа и возможность уверенно смотреть в будущее.

- Большое спасибо за интервью. Поздравляем Вас и Ваш коллектив с юбилеем!

Беседовала Татьяна Можаева