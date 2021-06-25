Безумие как отложенный эффект наркомании

Спайсы «от кутюр»
Героин теперь не встречается. Его заменил метадон, на
который перешли взрослые наркоманы. В последнее время все больше стало
появляться PVP – это так называемые дизайнерские наркотики, психостимуляторы.
Дизайнерские – потому что включают несколько наркотических
компонентов. Производители меняют химический состав так, что вещество не
попадает в список запрещенных и фактически не определяется. Поэтому сказать,
что наркотик – «соль», это не сказать ничего. По словам наркоманов, сейчас нет
хорошей марихуаны. Поэтому они употребляют «соли» – амфетамины, синтетические
каннабиоиды, спайсы. И сами толком не знают, что это.
Спайсы отличаются тем, что очень сильно разрушают нервную
систему. Человек стремительно деградирует. Родственники наркозависимого
приходят в шок от темпов этой деградации.
«Соли» очень быстро формируют сильную зависимость – и
физическую, и психическую. В плане деградации «соли» – на первом месте.
От скуки тинэйджеры маются дурью
На диспансерном учете в гатчинском наркологическом кабинете
состоит один подросток. Диспансерный учет организуется после прохождения курса
лечения в стационаре, полного обследования и установления диагноза.
На профилактическом учете, когда диагноз еще не установлен,
и зависимость как таковая еще не сформировалась, состоит 29 подростков. Из них
наркотики употребляют 20, остальные – алкоголь и токсические вещества.
Все несовершеннолетние пациенты старше 14 лет. И попадают
они к наркологу, как правило, по направлению комиссии по делам
несовершеннолетних – в результате девиантного поведения.
Бывает, родители приводят сами. Многие предпочитают
анонимность – так можно. Но это когда нет зависимости, и родители вовремя
заметили. Делается тест по анализу мочи. Современная тест-система определяет 10
наркотиков: марихуану, барбитураты, морфин, метадон, кокаин, PSP, амфетамин,
бензодиазепины, метамфетамин и опий, и сама диагностирует – моча это или нет,
так что фальсификация исключена. Если обнаруживается какой-либо наркотик, тест
отправляется в гатчинскую лабораторию. Там определяют те же 10 видов
наркотиков, но уже в количественном отображении. А дальше Гатчинская КМБ
отправляет мочу в Судебно-медицинское бюро Петербурга на ул. Шкапина, 36 – для
подтверждения. Согласно приказу Минздрава, диагноз ставится только после
точного количественного определения наркотического вещества.
Случается, ребенок утверждает, что вчера курил марихуану, а
тест ничего не показывает. Значит, это либо не марихуана, либо он себя
оговаривает. Марихуана держится в организме до 5-6 дней, а при систематическом
употреблении – вплоть до полугода. Марихуана – жирорастворимая, поэтому
обнаруживается дольше всех.
В Петербурге много реабилитационных центров для подростков.
Есть медицинские и немедицинские, где с детьми работают психологи и педагоги.
Очень часто имеет место педагогическая запущенность. Ничем не занятые 15-летние
подростки, предоставленные самим себе, начинают «скучать» и со скуки находят
неподходящую компанию. Там им и предлагают попробовать. Как одна девочка
сказала: «Я сижу дома. Ничего не делаю. Совсем ничего. Мне становится скучно –
я иду и употребляю».
Такие скучающие в итоге оказываются в наркологическом
кабинете, и не всегда проблему можно легко решить. Основное лечение – это психотерапевтическое
воздействие, беседы. Если нарколог видит еще и психиатрические проблемы, а это
бывает очень часто, лечение идет совместно с психиатром. Подростковая депрессия
очень распространена. Дети переживают за оценки, за уроки, за родителей,
особенно при разводе. И тем более, когда кто-то из родных умирает. Некоторые не
справляются с эмоциональной нагрузкой, и начинаются побеги из дома, плохие
компании – и наркотики.
Мальчиков среди употребляющих больше, но девочки постепенно
догоняют: когда-то было соотношение «один к десяти», теперь, примерно, «один к
четырем». На вопрос: «Где взял?» у подростков один ответ: «Нашел».
После 18 лет они не исчезают сами собой, а переходят во
взрослую категорию наркозависимых. В гатчинском наркологическом кабинете на
диспансерном учете состоит 525 взрослых наркоманов с подтвержденной зависимостью.
На профилактическом – 302. Женщин среди них меньшинство.
Наркоманский флэшбэк
Многие взрослые люди покуривают марихуану. Честно
признаются, что отдыхали в компании, покурили и не видят в этом ничего
зазорного. Никакие другие наркотики они не употребляют.
Однако! С помощью марихуаны можно за полгода превратиться в
полноценного наркомана. Систематическое употребление марихуаны приводит к
зависимости в течение шести месяцев. Процесс идет по нарастающей: сначала раз в
неделю, потом два, потом через день. Когда для получения эйфории прежней дозы
не хватает, а количество наркотика не увеличить – увеличивается кратность.
Заканчивается действие принятой дозы – быстрее требуется следующая. И это уже
физическая зависимость. Но ей предшествует психическая. По мере употребления
толерантность к наркотику растет – возникает привыкание на психофизическом
уровне. Тут недалеко до психиатрической клиники. Почему?
После систематического употребления марихуаны происходят
изменения в нервной системе по типу шизофрении. Это галлюцинации, бред
преследования. Очень часто бывает флэшбэк. В буквальном переводе это значит
«обратный кадр». Когда после длительного перерыва в употреблении наркотика
внезапно появляются визуальные галлюцинации. Возникает такое состояние при
стрессе, в ситуациях, когда надо принять решение. При определенных
обстоятельствах это может закончиться плачевно. Один из пациентов
наркологического кабинета рассказывал о своих переживаниях. Через несколько
дней после того, как по-курил марихуану, он ехал за рулем по трассе. Ситуация
на дороге изменилась, и ему вдруг показалось, что впереди – маленькая
игрушечная машинка. Водителю захотелось переехать эту машинку, но в последний
момент он сообразил: что-то не так. Перед ним был встречный грузовик…
«Мне голос был. Он звал утешно…»
«Соли» – это психостимуляторы, которые вызывают истощение
резервов организма. Какое-то время человек функционирует на пределе, а после
того, как поступление наркотика прекращается, наступает сильная депрессия –
вплоть до самоубийства. Человек не спит, не ест, у него повышенная тревожность.
Молодой мужчина в течение года периодически употреблял
«соль». И вот однажды появились голоса. Они оскорбляли его и не умолкали.
Мужчина испугался и пошел к наркологу. Нарколог повел его к психиатру. Врачи не
могли понять: это заболевание или последствия употребления? Пациента отправили
в психиатрическую лечебницу. После больницы он показался в наркологическом
кабинете, рассказал, что все теперь хорошо – голоса замолчали, но первые пять
дней доктора ничего не могли сделать: «Меня лечили-лечили, а я все равно
слышал».
Мужчина зарекся употреблять психостимуляторы и, наверно,
держится до сих пор – к наркологу больше не приходил. А внешне он совершенно не
похож на человека, который слышит голоса. Молодой – лет за тридцать, семья,
работа…
По-прежнему люди травятся бутиратом – так называемым
«клубным наркотиком» для повышения тонуса. Это тоже психостимулятор.
Передозировок очень много – в связи с тем, что между дозой удовольствия и
передозой совсем маленький люфт. Легко ошибиться. Опасность бутирата еще и в
том, что его не обнаружить: через час он уже выводится из организма, и
установить причину плохого состояния пациента сложно.
Последствия приема бутирата – интеллектуальная и физическая
деградация, очень сильная зависимость. После него – депрессия, бессонница,
тревожность, бред преследования.
Остальные наркотики могут давать такие же последствия. Но
все индивидуально. Наркотик накладывается на психическое здоровье, которое у
многих не ахти, и у всех есть скрытые, спящие заболевания, в том числе и
психиатрические, и что активируется под воздействием этих наркотических веществ
– мы не знаем.
Хотите быстрей состариться?
По словам Елены Николаевны, в Гатчинском районе, как и во
всей Ленинградской области, всплеска наркомании не наблюдается, но и затишья
нет. Количество выявленных наркозависимых колеблется на среднем уровне. Кто из
пациентов длительно не употребляет, анализы в норме – того снимают с учета.
Алкоголикам при выходе из запоя добрые люди часто
предлагают амфетамины. Потому что действие амфетаминов противоположно алкоголю.
И алкоголики подсаживаются на наркотики, тем самым переходя в другую
статистическую категорию.
Социальный портрет гатчинского наркомана неоднозначен.
Наркотики употребляют представители разных слоев населения, с тем различием,
что в наркологический кабинет приходят те, кто победнее – им дают направления
на бесплатное лечение в Ленинградский областной наркодиспансер или в Выборг – в
межрайонный. Сначала кладут на «острое» отделение, потом – реабилитация.
Сколько нужно, столько и будут лечить. Хоть год. Наркоманам, как правило, после
медицинской реабилитации нужна социальная. После выписки их сопровождают
кураторы – это не медики, а педагоги и психологи.
В сложных случаях, когда пациент уже не понимает, где
находится, его направляют в Дружноселье.
Психиатры-наркологи отмечают, что всех наркоманов отличает
преждевременное старение. Они выглядят гораздо старше своих лет, всегда
болезненно худые, с плохой кожей и плохими зубами. А главное, у них особый
взгляд. В этом взгляде сквозит безумие…