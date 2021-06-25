Безумие как отложенный эффект наркомании

Спайсы «от кутюр»

Героин теперь не встречается. Его заменил метадон, на который перешли взрослые наркоманы. В последнее время все больше стало появляться PVP – это так называемые дизайнерские наркотики, психостимуляторы.

Дизайнерские – потому что включают несколько наркотических компонентов. Производители меняют химический состав так, что вещество не попадает в список запрещенных и фактически не определяется. Поэтому сказать, что наркотик – «соль», это не сказать ничего. По словам наркоманов, сейчас нет хорошей марихуаны. Поэтому они употребляют «соли» – амфетамины, синтетические каннабиоиды, спайсы. И сами толком не знают, что это.

Спайсы отличаются тем, что очень сильно разрушают нервную систему. Человек стремительно деградирует. Родственники наркозависимого приходят в шок от темпов этой деградации.

«Соли» очень быстро формируют сильную зависимость – и физическую, и психическую. В плане деградации «соли» – на первом месте.

От скуки тинэйджеры маются дурью

На диспансерном учете в гатчинском наркологическом кабинете состоит один подросток. Диспансерный учет организуется после прохождения курса лечения в стационаре, полного обследования и установления диагноза.

На профилактическом учете, когда диагноз еще не установлен, и зависимость как таковая еще не сформировалась, состоит 29 подростков. Из них наркотики употребляют 20, остальные – алкоголь и токсические вещества.

Все несовершеннолетние пациенты старше 14 лет. И попадают они к наркологу, как правило, по направлению комиссии по делам несовершеннолетних – в результате девиантного поведения.

Бывает, родители приводят сами. Многие предпочитают анонимность – так можно. Но это когда нет зависимости, и родители вовремя заметили. Делается тест по анализу мочи. Современная тест-система определяет 10 наркотиков: марихуану, барбитураты, морфин, метадон, кокаин, PSP, амфетамин, бензодиазепины, метамфетамин и опий, и сама диагностирует – моча это или нет, так что фальсификация исключена. Если обнаруживается какой-либо наркотик, тест отправляется в гатчинскую лабораторию. Там определяют те же 10 видов наркотиков, но уже в количественном отображении. А дальше Гатчинская КМБ отправляет мочу в Судебно-медицинское бюро Петербурга на ул. Шкапина, 36 – для подтверждения. Согласно приказу Минздрава, диагноз ставится только после точного количественного определения наркотического вещества.

Случается, ребенок утверждает, что вчера курил марихуану, а тест ничего не показывает. Значит, это либо не марихуана, либо он себя оговаривает. Марихуана держится в организме до 5-6 дней, а при систематическом употреблении – вплоть до полугода. Марихуана – жирорастворимая, поэтому обнаруживается дольше всех.

В Петербурге много реабилитационных центров для подростков. Есть медицинские и немедицинские, где с детьми работают психологи и педагоги. Очень часто имеет место педагогическая запущенность. Ничем не занятые 15-летние подростки, предоставленные самим себе, начинают «скучать» и со скуки находят неподходящую компанию. Там им и предлагают попробовать. Как одна девочка сказала: «Я сижу дома. Ничего не делаю. Совсем ничего. Мне становится скучно – я иду и употребляю».

Такие скучающие в итоге оказываются в наркологическом кабинете, и не всегда проблему можно легко решить. Основное лечение – это психотерапевтическое воздействие, беседы. Если нарколог видит еще и психиатрические проблемы, а это бывает очень часто, лечение идет совместно с психиатром. Подростковая депрессия очень распространена. Дети переживают за оценки, за уроки, за родителей, особенно при разводе. И тем более, когда кто-то из родных умирает. Некоторые не справляются с эмоциональной нагрузкой, и начинаются побеги из дома, плохие компании – и наркотики.

Мальчиков среди употребляющих больше, но девочки постепенно догоняют: когда-то было соотношение «один к десяти», теперь, примерно, «один к четырем». На вопрос: «Где взял?» у подростков один ответ: «Нашел».

После 18 лет они не исчезают сами собой, а переходят во взрослую категорию наркозависимых. В гатчинском наркологическом кабинете на диспансерном учете состоит 525 взрослых наркоманов с подтвержденной зависимостью. На профилактическом – 302. Женщин среди них меньшинство.

Наркоманский флэшбэк

Многие взрослые люди покуривают марихуану. Честно признаются, что отдыхали в компании, покурили и не видят в этом ничего зазорного. Никакие другие наркотики они не употребляют.

Однако! С помощью марихуаны можно за полгода превратиться в полноценного наркомана. Систематическое употребление марихуаны приводит к зависимости в течение шести месяцев. Процесс идет по нарастающей: сначала раз в неделю, потом два, потом через день. Когда для получения эйфории прежней дозы не хватает, а количество наркотика не увеличить – увеличивается кратность. Заканчивается действие принятой дозы – быстрее требуется следующая. И это уже физическая зависимость. Но ей предшествует психическая. По мере употребления толерантность к наркотику растет – возникает привыкание на психофизическом уровне. Тут недалеко до психиатрической клиники. Почему?

После систематического употребления марихуаны происходят изменения в нервной системе по типу шизофрении. Это галлюцинации, бред преследования. Очень часто бывает флэшбэк. В буквальном переводе это значит «обратный кадр». Когда после длительного перерыва в употреблении наркотика внезапно появляются визуальные галлюцинации. Возникает такое состояние при стрессе, в ситуациях, когда надо принять решение. При определенных обстоятельствах это может закончиться плачевно. Один из пациентов наркологического кабинета рассказывал о своих переживаниях. Через несколько дней после того, как по-курил марихуану, он ехал за рулем по трассе. Ситуация на дороге изменилась, и ему вдруг показалось, что впереди – маленькая игрушечная машинка. Водителю захотелось переехать эту машинку, но в последний момент он сообразил: что-то не так. Перед ним был встречный грузовик…

«Мне голос был. Он звал утешно…»

«Соли» – это психостимуляторы, которые вызывают истощение резервов организма. Какое-то время человек функционирует на пределе, а после того, как поступление наркотика прекращается, наступает сильная депрессия – вплоть до самоубийства. Человек не спит, не ест, у него повышенная тревожность.

Молодой мужчина в течение года периодически употреблял «соль». И вот однажды появились голоса. Они оскорбляли его и не умолкали. Мужчина испугался и пошел к наркологу. Нарколог повел его к психиатру. Врачи не могли понять: это заболевание или последствия употребления? Пациента отправили в психиатрическую лечебницу. После больницы он показался в наркологическом кабинете, рассказал, что все теперь хорошо – голоса замолчали, но первые пять дней доктора ничего не могли сделать: «Меня лечили-лечили, а я все равно слышал».

Мужчина зарекся употреблять психостимуляторы и, наверно, держится до сих пор – к наркологу больше не приходил. А внешне он совершенно не похож на человека, который слышит голоса. Молодой – лет за тридцать, семья, работа…

По-прежнему люди травятся бутиратом – так называемым «клубным наркотиком» для повышения тонуса. Это тоже психостимулятор. Передозировок очень много – в связи с тем, что между дозой удовольствия и передозой совсем маленький люфт. Легко ошибиться. Опасность бутирата еще и в том, что его не обнаружить: через час он уже выводится из организма, и установить причину плохого состояния пациента сложно.

Последствия приема бутирата – интеллектуальная и физическая деградация, очень сильная зависимость. После него – депрессия, бессонница, тревожность, бред преследования.

Остальные наркотики могут давать такие же последствия. Но все индивидуально. Наркотик накладывается на психическое здоровье, которое у многих не ахти, и у всех есть скрытые, спящие заболевания, в том числе и психиатрические, и что активируется под воздействием этих наркотических веществ – мы не знаем.

Хотите быстрей состариться?

По словам Елены Николаевны, в Гатчинском районе, как и во всей Ленинградской области, всплеска наркомании не наблюдается, но и затишья нет. Количество выявленных наркозависимых колеблется на среднем уровне. Кто из пациентов длительно не употребляет, анализы в норме – того снимают с учета.

Алкоголикам при выходе из запоя добрые люди часто предлагают амфетамины. Потому что действие амфетаминов противоположно алкоголю. И алкоголики подсаживаются на наркотики, тем самым переходя в другую статистическую категорию.

Социальный портрет гатчинского наркомана неоднозначен. Наркотики употребляют представители разных слоев населения, с тем различием, что в наркологический кабинет приходят те, кто победнее – им дают направления на бесплатное лечение в Ленинградский областной наркодиспансер или в Выборг – в межрайонный. Сначала кладут на «острое» отделение, потом – реабилитация. Сколько нужно, столько и будут лечить. Хоть год. Наркоманам, как правило, после медицинской реабилитации нужна социальная. После выписки их сопровождают кураторы – это не медики, а педагоги и психологи.

В сложных случаях, когда пациент уже не понимает, где находится, его направляют в Дружноселье.

Психиатры-наркологи отмечают, что всех наркоманов отличает преждевременное старение. Они выглядят гораздо старше своих лет, всегда болезненно худые, с плохой кожей и плохими зубами. А главное, у них особый взгляд. В этом взгляде сквозит безумие…



