День молодёжи − на свежем воздухе

В Гатчине празднование
Дня молодежи планируется 26 и 27 июня. Так, в субботу на стадионе «Балтийский»
состоится турнир по большому теннису, а на стадионе «Спартак» — турнир по
настольному теннису. Воскресенье гатчинская молодёжь сможет провести на площадке
Юность, где ее ждут интерактивы, мастер-классы, фотозона и футбольный фристайл.
Основные праздничные
мероприятия пройдут 26 июня.
В Волхове в парке
культуры и отдыха «Ильинский» гостей ждет спортивный марафон «Гонка волховских
героев», выступление молодежных коллективов, игры в лазертаг, показательные
выступление от картинг- клуба, запуск воздушных змеев, водная битва и
молодёжная вечеринка «OPEN AIR VFM — 2021».
В Киришах пройдет
фестиваль по экстремальным видам спорта в парке для роллеров и скейтбордистов,
а на площади «Праздничной» развернется музыкальный фестиваль Джамп. Также на
спортивной площадке в микрорайоне «Берёзка» пройдут соревнования по стритболу.
В Сланцах в городском
парке культуры и отдыха молодежь может принять участие в «ярмарке» молодежных
сообществ, учреждений и предприятий, работающих с молодежью. Здесь также будет
работать интерактивная площадка для молодых семей от «King show» из Кингисеппа. Любители спорта смогут принять
участие в турнире по стритболу на стадионе «Шахтер».
В Приозерске на
центральной площади города состоится торжественная церемония вручения
молодёжной премии главы администрации Приозерского района. Гостей праздника
ждет концертно-интерактивная программа «Молодёжный авангард», концерт
рок-группы «Лето-2029», выступление мотобайкеров и огненное шоу.
А в это время на стадионе
«Юность» пройдет товарищеская встреча по футболу между командами ветеранов
Приозерского района и сборной Правительства Ленинградской области.
Парк культуры и отдыха
«Велес» в Волосово приготовил для гостей фестиваль «Я – Молодой». Фестиваль
«Зона молодежи» с квестами, играми, марафонами и веселыми акциями будет организован в городском
молодежном центре «Бирюзовый».
Праздничные мероприятия
для молодежи также пройдут в Домах культуры в деревнях Торосово, Клопицы, Рабитицы и Извара.
В Выборге на стадионе
«Авангард» в этот день все желающие смогут посмотреть турнир по футболу среди
команд города, на стадионе в Каменногорске молодых жителей ждет
спортивно-развлекательная программа «Новое поколение», а на спортивной площадке у Дома культуры
поселка Красносельское готовится
праздник «Вперед, Молодежь!».
Спортивные выходные
ожидаются в Тихвине – там, на спортивной площадке 1 микрорайона, в честь Дня молодёжи пройдет
турнир по баскетболу 3х3.
В Кингисеппе шахматный
клуб «Вертикаль» организует 3-й этап
БЛИЦ-серии «Красная жара» по шахматам, а вечером в парке Романовка
стартует развлекательная программа.