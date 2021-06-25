День молодёжи − на свежем воздухе

В Гатчине празднование Дня молодежи планируется 26 и 27 июня. Так, в субботу на стадионе «Балтийский» состоится турнир по большому теннису, а на стадионе «Спартак» — турнир по настольному теннису. Воскресенье гатчинская молодёжь сможет провести на площадке Юность, где ее ждут интерактивы, мастер-классы, фотозона и футбольный фристайл.

Основные праздничные мероприятия пройдут 26 июня.

В Волхове в парке культуры и отдыха «Ильинский» гостей ждет спортивный марафон «Гонка волховских героев», выступление молодежных коллективов, игры в лазертаг, показательные выступление от картинг- клуба, запуск воздушных змеев, водная битва и молодёжная вечеринка «OPEN AIR VFM — 2021».

В Киришах пройдет фестиваль по экстремальным видам спорта в парке для роллеров и скейтбордистов, а на площади «Праздничной» развернется музыкальный фестиваль Джамп. Также на спортивной площадке в микрорайоне «Берёзка» пройдут соревнования по стритболу.

В Сланцах в городском парке культуры и отдыха молодежь может принять участие в «ярмарке» молодежных сообществ, учреждений и предприятий, работающих с молодежью. Здесь также будет работать интерактивная площадка для молодых семей от «King show» из Кингисеппа. Любители спорта смогут принять участие в турнире по стритболу на стадионе «Шахтер».

В Приозерске на центральной площади города состоится торжественная церемония вручения молодёжной премии главы администрации Приозерского района. Гостей праздника ждет концертно-интерактивная программа «Молодёжный авангард», концерт рок-группы «Лето-2029», выступление мотобайкеров и огненное шоу.

А в это время на стадионе «Юность» пройдет товарищеская встреча по футболу между командами ветеранов Приозерского района и сборной Правительства Ленинградской области.

Парк культуры и отдыха «Велес» в Волосово приготовил для гостей фестиваль «Я – Молодой». Фестиваль «Зона молодежи» с квестами, играми, марафонами и веселыми акциями будет организован в городском молодежном центре «Бирюзовый».

Праздничные мероприятия для молодежи также пройдут в Домах культуры в деревнях Торосово, Клопицы, Рабитицы и Извара.

В Выборге на стадионе «Авангард» в этот день все желающие смогут посмотреть турнир по футболу среди команд города, на стадионе в Каменногорске молодых жителей ждет спортивно-развлекательная программа «Новое поколение», а на спортивной площадке у Дома культуры поселка Красносельское готовится праздник «Вперед, Молодежь!».

Спортивные выходные ожидаются в Тихвине – там, на спортивной площадке 1 микрорайона, в честь Дня молодёжи пройдет турнир по баскетболу 3х3.

В Кингисеппе шахматный клуб «Вертикаль» организует 3-й этап БЛИЦ-серии «Красная жара» по шахматам, а вечером в парке Романовка стартует развлекательная программа.