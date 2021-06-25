Кого назначим Франциском Ассизским?

- Это было посещение католических приходов Петербурга и Ленинградской области, – рассказывает настоятель гатчинского храма Божией Матери Кармельской отец Аркадиуш Грабовски. – Мы были приятно удивлены, что апостольского нунция заинтересовал наш приход – впервые за 20 лет. Архиепископ Джованни Д’Аниелло захотел посмотреть, как развиваются приходы, как люди молятся, сколько у нас прихожан, и в каком состоянии храмы. В планах нунция – навещать приходы ежегодно.

...Нунциатура – это аналог посольства. Нунций Джованни Д’Аниелло – посол Ватикана на территории России. Его назначили 1 июня 2020 года, а приехать в нашу страну он смог только в октябре. С тех пор он постоянно проживает в Москве.

- Апостольский нунций архиепископ Джованни Д’Аниелло предстоял в нашем приходе на святой мессе навечерия Пятидесятницы, – говорит отец Аркадиуш Грабовски. – В святой мессе участвовали около пятидесяти человек, присутствовали пасторы Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии. Его высокопреосвященство служил мессу на русском языке – притом, что до назначения в Россию он русского не знал.

В своей проповеди посол Ватикана приветствовал собравшихся и передал всем теплые слова от Папы Римского Франциска. Перед отъездом в Россию нунций получил аудиенцию у Папы, и глава Римско-Католической церкви просил передать братьям и сестрам во Христе – католикам в России – сердечное приветствие и объятия, а также его папское благословение. Папа Франциск молится за нас и просит о молитве за него.

Говоря о состоянии гатчинского храма Божией Матери Кармельской, апостольский нунций привел аллегорический пример из XIII века, когда святому Франциску Ассизскому было поручено отстроить полуразрушенную церковь и привести ее в порядок во всех отношениях. «Как я могу это сделать? – подумал святой Франциск. – Только с Божьей помощью!». А в то же время Папе Римскому приснился сон, что какой-то бедняга поддерживает церковь, которая падает.

- Прибыв сюда и увидев ваш храм, я сразу вспомнил святого Франциска Ассизского, – признался посол Ватикана.

Вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, сопровождавший апостольского нунция в его поездке, во время своей благодарственной речи в адрес нунция тоже затронул тему состояния католического храма в Гатчине: «Мы благодарны Богу, что можем собираться и молиться в восстановленной части храма, но чувство, как у святого Франциска, возникает у каждого из нас».

Отец Аркадиуш Грабовски заметил, что состояние гатчинского храма – отнюдь не самое плохое, встречаются и более «романтические» руины. Есть надежда, что где-то в горних высях процесс пошел, и дело восстановления храма Божией Матери Кармельской сдвинется с мертвой точки.

- А пока – кто же будет Франциском Ассизским?

- Да каждый понемногу…





На фото: Епископ Николай Дубинин, нунций Джованни Д’Аниелло, о. Аркадиуш Грабовски, католический священник из Петербурга Константин Степанов.



