Кого назначим Франциском Ассизским?

- Это было посещение
католических приходов Петербурга и Ленинградской области, – рассказывает
настоятель гатчинского храма Божией Матери Кармельской отец Аркадиуш Грабовски.
– Мы были приятно удивлены, что апостольского нунция заинтересовал наш приход –
впервые за 20 лет. Архиепископ Джованни Д’Аниелло захотел посмотреть, как
развиваются приходы, как люди молятся, сколько у нас прихожан, и в каком
состоянии храмы. В планах нунция – навещать приходы ежегодно.
...Нунциатура – это
аналог посольства. Нунций Джованни Д’Аниелло – посол Ватикана на территории
России. Его назначили 1 июня 2020 года, а приехать в нашу страну он смог только
в октябре. С тех пор он постоянно проживает в Москве.
- Апостольский нунций архиепископ
Джованни Д’Аниелло предстоял в нашем приходе на святой мессе навечерия
Пятидесятницы, – говорит отец Аркадиуш Грабовски. – В святой мессе участвовали
около пятидесяти человек, присутствовали пасторы Евангелическо-Лютеранской
церкви Ингрии. Его высокопреосвященство служил мессу на русском языке – притом,
что до назначения в Россию он русского не знал.
В своей проповеди посол
Ватикана приветствовал собравшихся и передал всем теплые слова от Папы Римского
Франциска. Перед отъездом в Россию нунций получил аудиенцию у Папы, и глава
Римско-Католической церкви просил передать братьям и сестрам во Христе –
католикам в России – сердечное приветствие и объятия, а также его папское
благословение. Папа Франциск молится за нас и просит о молитве за него.
Говоря о состоянии
гатчинского храма Божией Матери Кармельской, апостольский нунций привел
аллегорический пример из XIII века, когда святому Франциску Ассизскому было
поручено отстроить полуразрушенную церковь и привести ее в порядок во всех
отношениях. «Как я могу это сделать? – подумал святой Франциск. – Только с
Божьей помощью!». А в то же время Папе Римскому приснился сон, что какой-то
бедняга поддерживает церковь, которая падает.
- Прибыв сюда и увидев
ваш храм, я сразу вспомнил святого Франциска Ассизского, – признался посол
Ватикана.
Вспомогательный епископ
архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, сопровождавший
апостольского нунция в его поездке, во время своей благодарственной речи в
адрес нунция тоже затронул тему состояния католического храма в Гатчине: «Мы
благодарны Богу, что можем собираться и молиться в восстановленной части храма,
но чувство, как у святого Франциска, возникает у каждого из нас».
Отец Аркадиуш Грабовски
заметил, что состояние гатчинского храма – отнюдь не самое плохое, встречаются
и более «романтические» руины. Есть надежда, что где-то в горних высях процесс
пошел, и дело восстановления храма Божией Матери Кармельской сдвинется с
мертвой точки.
- А пока – кто же будет
Франциском Ассизским?
- Да каждый понемногу…
На фото: Епископ Николай
Дубинин, нунций Джованни Д’Аниелло, о. Аркадиуш Грабовски, католический
священник из Петербурга Константин Степанов.