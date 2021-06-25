Общественники обсудили методы борьбы с борщевиком Сосновского

Председатель комиссии по АПК, сельским территориям и природопользованию Общественной палаты Ленобласти, академик РЭА Вероника Тарбаева (МОО «Природоохранный союз») поделилась опытом изучения эффективных методов борьбы с борщевиком, который был наработан в результате деятельности комиссии за два созыва. Она рассказала, каких успехов комиссия уже достигла, а какие проблемы все еще остались или возникли, и как их решить на разных уровнях: муниципальном, региональном и федеральном в рамках существующих реалий и изменившегося законодательства.

Вероника Тарбаева также сообщила участникам о создании новой рабочей группы «Комплексное развитие сельских территорий» при комиссии, которую она возглавляет. Она рассказала о целях и задачах рабочей группы, актуальности ее тематики, а также вопросах, которые будут обсуждаться и решаться членами данной группы. Руководитель комиссии областной палаты предложила гатчинцам вступить в эту группу, поделившись с ними одной из ее инициатив - запустить пилотный проект «Ленинградская область, чистая от борщевика», а также выбрать для его реализации пилотный район Ленинградской области.

Далее с информацией выступила начальник отдела по агропромышленному комплексу Елена Ильясова. Она отметила, что по заказу комитета АПК Ленобласти были подготовлены карты-схемы ареалов распространения борщевика Сосновского на территории Ленинградской области в летний период 2020 года. Данный картографический материал может быть использован для дальнейшей работы по ликвидации сорняка.

По данным отдела АПК района, фактически засоренная площадь борщевиком Сосновского на территории Гатчинского района составляет 1855 га. В 2020 году в 9 поселениях района велась работа по химической обработке борщевика. Площадь обработки составила - 321,9 га. В текущем году на борьбу с борщевиком свои силы направит 12 поселений района. Планируемая площадь обработки - 583,9 га. Работы на землях сельскохозяйственного назначения в 2020 году проведены на общей площади 631 га.

Начальник отдела муниципального контроля Александра Исаева рассказала, что в 2020 году административной комиссией Гатчинского района рассмотрено 29 протоколов в части нарушения требований по скашиванию борщевика, сумма штрафов составляет 56 тысяч рублей. По ее словам, в соответствии с поручением главы районной администрации Людмилы Нещадим, была разработана дорожная карта по реализации мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2021 году. В план включено проведение проверок и обследования территории, выполнение работ по локализации и ликвидации, вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Она отметила, что сохраняется проблема множественных очагов произрастания борщевика на паевых землях, землях ликвидированных предприятий, вдоль полос отвода федеральных и региональных дорог. Александра Исаева привела пример Подмосковья, где установлена ответственность для всех собственников, независимо от нахождения их земель в границах населенных пунктов или вне этих границ.

Участники заседания обсудили проект рекомендаций, среди которых подготовка внесения изменений в областной закон «Об административных правонарушениях в ЛО», устанавливающих административную ответственность за непроведение правообладателями земельных участков мероприятий по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.