Паспорта ковидной безопасности в вопросах и ответах

Что
дает предприятиями «паспорт ковидной безопасности»?
Документ дает возможность
предприятиям сферы обслуживания и транспорта работать без ограничений по
численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным»
постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт выдается при
условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80 %
работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому
назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.
Как
оформить, какие документы приложить?
Паспорт заполняется по
форме, установленной постановлением (в том числе, форму можно скачать на сайте
813.ru), затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган
местного самоуправления, специально назначенному ответственному лицу.
Вакцинация сотрудников
хозяйствующих субъектов подтверждается сертификатом о прививках или справкой из
лечебного учреждения; перенесенное заболевание подтверждается справкой
врачебной комиссии поликлиники или стационара; документом о противопоказаниях
является заключение иммунологической комиссии лечебного учреждения.
Что
происходит дальше?
Специалист муниципального
образования помогает и консультирует хозяйствующие субъекты при заполнении
паспорта, принимает документы, проверяет, регистрирует и передает в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области. Органы надзора должны оперативно проверить,
подписать и вернуть документ в муниципалитет, который, в свою очередь, выдаст
его предприятию.
Вся процедура получения
паспорта должна занять не более трех рабочих дней. На документе должно быть три
подписи и три печати: хозяйствующего субъекта, органа местного самоуправления и
Роспотребнадзора.
Паспорт вносится в
публичный реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, который ведут
органы местного самоуправления и публикуют на сайте МО. Предприятиям
рекомендовано размещать паспорт коллективного иммунитета на видном месте,
доступном посетителям.
Получение паспорта
коллективного иммунитета мотивирует бизнес работать безопасно, позволяет
снизить нагрузку на бизнес и сохранить санитарно-защитные меры в красной и
желтой зонах.
Напомним, постановление
правительства Ленинградской области о введении добровольных паспортов ковидной
безопасности для бизнеса подписано губернатором Александром Дрозденко 23 июня
2021 года.
Оно касается деятельности
хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров,
предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а
также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки.