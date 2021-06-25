Паспорта ковидной безопасности в вопросах и ответах

Что дает предприятиями «паспорт ковидной безопасности»?

Документ дает возможность предприятиям сферы обслуживания и транспорта работать без ограничений по численности обслуживаемых посетителей, предусмотренных «антиковидным» постановлением правительства Ленинградской области. Паспорт выдается при условии, что не менее 60% сотрудников предприятия прошли вакцинацию или 80 % работников составляют вакцинированные, перенёсшие COVID-19 менее 6 месяцев тому назад или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Как оформить, какие документы приложить?

Паспорт заполняется по форме, установленной постановлением (в том числе, форму можно скачать на сайте 813.ru), затем, с приложением подтверждающих документов, направляется в орган местного самоуправления, специально назначенному ответственному лицу.

Вакцинация сотрудников хозяйствующих субъектов подтверждается сертификатом о прививках или справкой из лечебного учреждения; перенесенное заболевание подтверждается справкой врачебной комиссии поликлиники или стационара; документом о противопоказаниях является заключение иммунологической комиссии лечебного учреждения.

Что происходит дальше?

Специалист муниципального образования помогает и консультирует хозяйствующие субъекты при заполнении паспорта, принимает документы, проверяет, регистрирует и передает в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области. Органы надзора должны оперативно проверить, подписать и вернуть документ в муниципалитет, который, в свою очередь, выдаст его предприятию.

Вся процедура получения паспорта должна занять не более трех рабочих дней. На документе должно быть три подписи и три печати: хозяйствующего субъекта, органа местного самоуправления и Роспотребнадзора.

Паспорт вносится в публичный реестр паспортов коллективного иммунитета к COVID-19, который ведут органы местного самоуправления и публикуют на сайте МО. Предприятиям рекомендовано размещать паспорт коллективного иммунитета на видном месте, доступном посетителям.

Получение паспорта коллективного иммунитета мотивирует бизнес работать безопасно, позволяет снизить нагрузку на бизнес и сохранить санитарно-защитные меры в красной и желтой зонах.

Напомним, постановление правительства Ленинградской области о введении добровольных паспортов ковидной безопасности для бизнеса подписано губернатором Александром Дрозденко 23 июня 2021 года.

Оно касается деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги музеев, фитнес-центров, предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и др., а также организаций в сфере наземного транспорта и курьерской доставки.