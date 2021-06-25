Третья волна коронавируса накрыла Гатчинский район

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко в своем выступлении сказал, что «ситуация становится все более напряженной», а третья волна заболеваемости коронавирусом уже началась.

Об этом говорят многие факты. Так, отмечается рост в 1,5 раза вызовов на дом бригад скорой медицинской помощи. Если в обычный период в среднем фиксировалось около 90 вызовов в сутки, то сегодня их уже более 300.

В приемный покой инфекционного отделения Гатчинской больницы ежедневно поступает 100-115 человек, еще неделю назад их было 30-40 человек. Из 100 обратившихся пациентов 60-70 случаев – с пневмонией, из них примерно 20 % подлежат госпитализации. В инфекционном отделении открыты 90 коек, 75 из них – уже заняты пациентами, из 20 реанимационных мест 14 заняты тяжелыми пациентами. В Сиверской районной больнице вновь открыли ковидное отделение на 50 коек, которые были заполнены в первые сутки.

- Очередной рост заболеваемости коронавирусом начался 30 мая, за это время уже умерло 17 человек. Ситуация продолжает ухудшаться, - подчеркнул Константин Харитоненко.

Плановая госпитализация с другими заболеваниями приостановлена и возможна только в крайних случаях, когда есть риски ухудшения состояния здоровья. Гатчинская больница, выполняя функцию межрайонного центра, обслуживает Тосненский район, где больница полностью закрыта на карантин. В связи с этим нагрузка на врачей стационарных отделений и приемного покоя существенно возросла. Тем более что по некоторым профилях (кардиология, неврология) гатчинские врачи обслуживают еще и пациентов из Кингисеппского, Лужского, Волосовского районов.

На 24 июня первый компонент вакцины от ковида получили 27 100 человек, 24 500 человек уже полностью привиты.

- Нам необходимо наращивать темпы вакцинации. Сотрудники Гатчинской больницы готовы и уже посещают предприятия для разъяснительной беседы с сотрудниками и их вакцинации. На прошлой неделе прививку сделали 250 человек, на этой неделе – уже 460 человек. Надеемся, что мы сохраним этот темп и достигнем необходимой цифры для коллективного иммунитета. Других методов остановить пандемию нет, - сказал Константин Харитоненко.

Главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Управления Роспотребнадзора Николай Васев добавил, что опасение вызывает рост количества регистрируемых внебольничных пневмоний (с 180 до 200 случаев за неделю) и ОРВИ (с 900 до 1100 случаев за неделю), а также низкий процент вакцинации населения. Компания «Медиком» предложила открыть в одном из своих центров пункт вакцинации. В ближайшее время будет определен точный адрес. В целом количество гатчинцев, переболевших коронавирусной инфекцией, составляет 6697 человек, уровень выздоровления – 91,7 %.

Представители компаний, осуществляющих пассажирские перевозки по Гатчине и Гатчинскому району, рассказали, что на предприятиях соблюдается масочный режим и термометрия, подвижной состав в течение дня обрабатывается дезинфицирующими средствами, но вакцинация сотрудников пока проходит не активно. В связи с этим они попросили представителей Гатчинской КМБ провести с сотрудниками разъяснительные беседы.

Начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка районной администрации Наталья Рудченко рассказала, что сегодня на предприятиях общественного питания и бытового обслуживания разрешено обслуживание клиентов при 50 % посадке, в ночное время – только работа на вынос или доставку. Вновь начались рейды совместно с сотрудниками комитетов правительства Ленинградской области и Роспотребнадзора по данным организациям по соблюдению всех санитарных мер, и уже выписаны первые административные протоколы, в том числе на ярмарке, недавно прошедшей у Павловского собора. С первого сентября по постановлению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко планируется ввести паспорта коллективного иммунитета на предприятиях.

За злостное несоблюдение масочного режима за последнее время 522 человека были привлечены к административной ответственности. Об этом рассказал начальник отдела исполнения административных наказаний Гатчинского УМВД Михаил Сироткин. ОДнако штрафы в размере 10 тысяч рублей были выписаны только 12 нарушителям.

Председатель комитета ЖКХ районной администрации Александр Супренок доложил о продолжающейся вакцинации сотрудников подведомственных учреждений, в том числе УБДХ и МУП ЖКХ города Гатчины, МУП «Водоканал» и МУП «Тепловые сети», а также сотрудников комитета ЖКХ. Вновь активизирует работа по дезинфекции подъездов многоквартирных домов, где выявлены пациенты с коронавирусом, и общественных пространств.

Начальник Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района Сергей Мизерный рассказал, что сотрудники учреждения готовы оказывать помощь с очаговой дезинфекцией, а также попросил обратить внимание на несоблюдение масочного режима в магазинах, за что, по его мнению, необходимо привлекать к ответственности руководителей. Что касается вакцинации сотрудников Станции, то к первому сентября они все сделают прививки.

Об этом же сказал председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Сергей Никитин. В случае отказа от вакцинации сотрудники подведомственных учреждений и комитета будут переведены на удаленный режим работы. На сегодняшний день среди всех сотрудников учреждений культуры Гатчинского района болеют коронавирусом 17 человек, 199 человек официально подтвердили наличие антител, 68 человек уже сделали прививку, 63 человек планируют сделать это в ближайшее время.

Сегодня обсуждается, в каком формате для соблюдения всех мер безопасности можно провести слет хормейстеров из девяти стран мира на базе Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, а также День семьи, любви и верности.

Председатель районного спорткомитета Сергей Пименов рассказал об отмене Спартакиады администраций городских и сельских поселений Гатчинского района из-за ковидных ограничений. Массовые мероприятия на улице можно проводить с участием максимум 150 человек. День молодежи 27 июня также, скорее всего, состоится в формате онлайн.

Подводя итоги заседания оперативно штаба, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что «подходы и меры будут ужесточаться».

- Многое зависит от позиции руководителей компаний и государственных учреждений. Особенно это касается сфер работы с людьми. С населением могут работать только те, у кого есть иммунитет, который можно получить только при вакцинации. В интернете распространено слишком много ложной информации. Против нее самый сильный аргумент – люди, которые ежедневно умирают от ковида, - сказала Людмила Нещадим.

Ирина Хрусталёва

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