Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 29 июня

С 28.06.2021 по
02.07.2021 с 10:00 до 17:00 ежедневно
Пудомягское СП
СНТ «Березовая роща»
29.06.2021 с 10.00 до
17.00
Пудомягское СП
Д. Монделево частично
Д. Антелево частично
Д. Покровская
КП «Графская Славянка»
Д. Марьино
КП «Павловский посад»
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
С 28.06.2021 по
02.07.2021 с 10:00 до 17:00 ежедневно
Пудомягское СП
СНТ «Березовая роща»
29.06.2021 с 10.00 до
17.00
Пудомягское СП
Д. Монделево частично
Д. Антелево частично
Д. Покровская
КП «Графская Славянка»
Д. Марьино
КП «Павловский посад»
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