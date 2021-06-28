Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 29 июня

Плановые отключения электроэнергии в Гатчинском районе 29 июня

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     28 Jun 2021

С 28.06.2021 по 02.07.2021 с 10:00 до 17:00 ежедневно

Пудомягское СП

СНТ «Березовая роща»

 

29.06.2021 с 10.00 до 17.00

Пудомягское СП

Д. Монделево частично

Д. Антелево частично

Д. Покровская

КП «Графская Славянка»

Д. Марьино

КП «Павловский посад»

 

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