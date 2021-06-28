В Гатчине ремонтируют улицы

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района,
укладка нового асфальта уже началась на улице Филиппова и на Солнечном
переулке. Также будут заасфальтированы улица Круговая и участки дорожного
полотна на улице Леонова и Корпиковском шоссе.
Готов план ремонтных работ на два следующих года.
Так, на 2022 год запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах
Северная, Хохлова (дорога и тротуары), Лейтенанта Шмидта, Зверевой (от улицы
Егерской до улицы Слепнева), 7-й Армии (дорога и тротуары), Карла Маркса
(дорога и тротуары от улицы Чкалова до улицы Достоевского), Парковая и по
улице Чкалова (от дома № 1 до дома № 5, правая и левая стороны).
В 2023 году запланирован ремонт проезда к Гатчинской
КМБ от улицы Рощинской и частичный ремонт улиц Урицкого, Генерала Кныша,
Диагональной, Слепнева, Достоевского, Радищева, Коли Подрядчикова.
Несмотря на то, что программа на 2022 и 2023 годы
уже сформирована, она будет корректироваться с учетом выделяемого
финансирования, в том числе за счет субсидий из бюджета Ленинградской области.