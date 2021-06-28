В Гатчине ремонтируют улицы

Как нам сообщили в администрации Гатчинского района, укладка нового асфальта уже началась на улице Филиппова и на Солнечном переулке. Также будут заасфальтированы улица Круговая и участки дорожного полотна на улице Леонова и Корпиковском шоссе.

Готов план ремонтных работ на два следующих года. Так, на 2022 год запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на улицах Северная, Хохлова (дорога и тротуары), Лейтенанта Шмидта, Зверевой (от улицы Егерской до улицы Слепнева), 7-й Армии (дорога и тротуары), Карла Маркса (дорога и тротуары от улицы Чкалова до улицы Достоевского), Парковая и по улице Чкалова (от дома № 1 до дома № 5, правая и левая стороны).

В 2023 году запланирован ремонт проезда к Гатчинской КМБ от улицы Рощинской и частичный ремонт улиц Урицкого, Генерала Кныша, Диагональной, Слепнева, Достоевского, Радищева, Коли Подрядчикова.

Несмотря на то, что программа на 2022 и 2023 годы уже сформирована, она будет корректироваться с учетом выделяемого финансирования, в том числе за счет субсидий из бюджета Ленинградской области.



