Город Орел принял молодежный форум «Память помнит»

Участниками форума стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Тульской, Курской, Тамбовской, Смоленской областей, Республики Бурятия и Якутии. Кроме этого, 53 делегата приняли участие в форуме в режиме видеоконференцсвязи.

Ленинградскую область на форуме представляла член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ, член Молодежного парламента Ленинградской области, депутат Пудостьского поселения Алина Коняева.

Почетными гостями мероприятия стали Председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский, Председатель Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ Александр Сапронов, ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.

В рамках форума участники рассмотрели вопрос создания межрегионального общественного движения «Память говорит». За время работы над документальным фильмом «Память говорит», данный проект приобрел форму народного движения, старт которому официально и был дан на форуме.

Картина «Память говорит» была создана по инициативе совета молодых депутатов при поддержке губернатора Орловской области Андрея Клычкова и Леонида Музалевского. Автор проекта – депутат Орловского облсовета, председатель совета молодых депутатов Юлия Мальфанова во время создания фильма вместе со съемочной группой объехала десять регионов центрального федерального округа, где шли кровопролитные бои Великой Отечественной войны, унесшие жизни миллионов советских солдат.

После завершения официальной части форума гости посетили экскурсию по центру областной столицы и возложили цветы к стеле «Орел – город воинской славы» на бульваре Победы. Также они побывали у мемориальной «Стены памяти», отдав должное памяти защитникам Отечества.

В рамках форума состоялась премьера второй части фильма «Память говорит. Свидетели Победы», которая была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Первым зрителем картины стала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Запись ленты Юлия Мальфанова передала Валентине Ивановне на майском пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Фото Алины Коняевой