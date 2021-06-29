«В ярких песнях» раскрывают талант

Ежегодно фестиваль проходит в традиционном формате: члены жюри оценивают выступления учащихся и учителей школ, которые сменяют друг друга на сцене в течение двух дней с самого утра и до вечера. Большое количество лиц, костюмов, образов предстают перед жюри. Каждый очень волнуется, стараясь показать то, чему его научил педагог.

Казалось бы, что сложного в том, чтобы выйти на сцену и спеть песню. Так видит человек со стороны, не работающий в школе и не готовивший вокалистов к выступлению. Но учителя музыки и члены жюри видят огромную работу педагогов, которая начинается с подбора репертуара, который как нельзя лучше раскроет вокальные способности выступающих, заканчивая подбором их образа. А как проходят в школе репетиции смешанных хоров, состоящих из учащихся разного возраста от первоклассников до выпускников, учителей и администрации школы! Нужно с каждым разобрать его партию, проконтролировать внешний вид и очерёдность выхода на сцену. Учителя музыки, которые ежегодно организуют сводные хоры по 80 - 100 человек, по неоспоримому решению Натальи Григорьевны Ерофеевой, старшего методиста методической службы Информационно-методического центра (ИМЦ), являются победителями.

Вокально-хоровой фестиваль – это детище Натальи Григорьевны. Именно благодаря её ответственному отношению к делу, невероятной самоорганизации, требовательности, умению найти подход, подобрать нужное слово к каждому человеку, искренности и большому трудолюбию, фестиваль ежегодно становился важным событием для школ Гатчины. Она всегда скромно находилась за кулисами, контролируя, чтобы ни один человек не остался незамеченным и получил награду, или проходила в зал, с радостью и гордостью наблюдая за выступающими.

В январе этого года не стало Ерофеевой Натальи Григорьевны… Фестиваль не состоится? Уйдёт в прошлое праздник, к которому учителя музыки начинали готовиться за полгода?

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель музыки Войсковицкой школы №2 Лариса Борисовна Меньшикова, бессменная ведущая фестиваля и помощница Н.Г. Ерофеевой в его проведении на протяжении нескольких лет, совместно с методическим отделом ИМЦ взяла на себя организацию фестиваля в память о Наталье Григорьевне.

Вопреки пандемии и всем трудностям, с которыми пришлось столкнуться при организации фестиваля, он состоялся. Но в этом году он проходил в дистанционном формате. Хоровые коллективы, ансамбли и солисты пели на сценах своих родных школ. А записи выступлений были отправлены членам жюри для их оценивания.

В этом году 22 школы Гатчины и района прислали свои лучшие номера. Более тысячи (!) участников исполнили песни о России, о героях, о мире и добре. Члены жюри провели перед мониторами компьютеров несколько часов, оценивая более 50 номеров.

10 июня в Новосветском культурно-досуговом центре прошёл гала-концерт, состоявший из 19 номеров, которые перемежались награждениями руководителей хоров, ансамблей и солистов.

Прозвучали песни в исполнении самодеятельных артистов Гатчинской школы №2, Пудостьской школы, гимназии им. К.Д. Ушинского, Сусанинской школы, Дома детского творчества «Журавушка», Гатчинской школы №7, Гатчинского лицея №3, Вырицкой школы, Коммунарской школы №2, Веревской школы и Войсковицкой школы №2.

Огромное впечатление произвело выступление сводного хора Гатчинской школы №2 (рук. Г.В. Журавлёва).

Украшением фестиваля стал также хор учителей «Элегия» (Гатчинская школа № 2) – единственный хор учителей в Ленинградской области, существующий более 15 лет, неоднократный победитель городских и районных смотров.

А какие прозвучали удивительные голоса победителей фестиваля: Игоря Световидова (Войсковицкая школа №2), Линды Зубхая (Веревская школа), Анастасии Архиреевой (Гатчинская школа №4), Ярославы Полухиной (Пудостьская школа), Таисии Цветиковой (Коммунарская школа №2), Льва Казанского и Ольги Куликовой (Гатчинская школа №2) и Анны Воробьёвой (Вырицкая школа).

В финале гала-концерта прозвучала песня «Взлетай на крыльях таланта» в исполнении победителя фестиваля Ивана Грицкевича (Войсковицкая школа №2), призывающая раскрывать свой талант «в ярких песнях».

Награды участники и победители фестиваля получили из рук гостей гала-концерта: главного специалиста комитета образования Ленинградской области Т.Ю. Засельской, председателя комитета образования Гатчинского района Е.Н. Глыбиной, руководителя методической службы ИМЦ В.С. Гурской, заслуженного учителя РФ Г.И. Каюшкиной, руководителя Методического объединения учителей музыки Т.В. Резниковой. На концерте также присутствовали родственники и коллеги Н.Г. Ерофеевой.

Выражаем признательность за организацию фестиваля и.о. директора Новосветского культурно-досугового центра «Лидер» Ю.В. Королёвой, звукорежиссёру Е. Иванову, директору ИМЦ И.В. Евдокимову, учителю Гатчинской школы №11 М.Г. Львовской.

Отдельные слова благодарности депутатам Законодательного собрания Ленинградской области Т.В. Бездетко, С.В. Коняеву, Л.А. Тептиной, А.В. Русских и Л.М. Пункиной.



