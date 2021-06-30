«Маленькие звездочки» - лучшие

«Маленькие звездочки» - лучшие

Солисты и ансамбли Образцового детского коллектива Ленинградской области Школы эстрадного искусства «Маленькие звездочки» вернулись с финала Международного конкурса детского и юношеского творчества «Имена России», который проходил в Ростове-на-Дону. Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства Просвещения РФ, реализуемых в рамках национального проекта «Образование».

Рубрики : Культура     30 Jun 2021

Отборочные туры конкурса проходили в 30 городах России, общее количество участников – свыше 3500 одаренных детей и подростков. В финал были приглашены около 350 вокалистов.

Председателем жюри финала стала народная артистка РФ Анита Цой.

Команда солистов и ансамблей «Маленьких звездочек» признана лучшей на финале. Все воспитанники Школы эстрадного искусства «Маленькие звездочки» стали лауреатами различных степеней конкурса, а Вокальная группа 7, Минько Даниил и Волкова Анна получили из рук Аниты Цой главный приз конкурса Гран-При.

Все обладатели Гран-При и лауреаты 1 степени конкурса стали номинантами на получение бесплатной путевки в Образовательный центр «Сириус» в г.Сочи.

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