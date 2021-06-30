«Маленькие звездочки» - лучшие

Отборочные туры конкурса проходили в 30 городах России, общее количество участников – свыше 3500 одаренных детей и подростков. В финал были приглашены около 350 вокалистов.



Председателем жюри финала стала народная артистка РФ Анита Цой.

Команда солистов и ансамблей «Маленьких звездочек» признана лучшей на финале. Все воспитанники Школы эстрадного искусства «Маленькие звездочки» стали лауреатами различных степеней конкурса, а Вокальная группа 7, Минько Даниил и Волкова Анна получили из рук Аниты Цой главный приз конкурса Гран-При.



Все обладатели Гран-При и лауреаты 1 степени конкурса стали номинантами на получение бесплатной путевки в Образовательный центр «Сириус» в г.Сочи.