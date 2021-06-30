В Сусанинском и Пудомягском поселениях отключат свет 1 июля

Сусанинское СП:
01.07.2021 с 09:00 до 18:00
п. Кобралово, 1, 2, 3, 4, 5 линии, ул. Ленинградская
Пудомягское СП:
01.07.2021 с 09:00 до 18:00
д. Монделево, д. Порицы, массив Дачный-1, массив Дачное-2, массив
Дачный-3, массив Дачный-4, массив Дачный-5, КП Павловские дачи, КП Павловская
жемчужина, КП Павловский посад, КП Павловская слобода, КП Графская Славянка, КП
Покровское, СНТ Славяночка-2, СНТ Славяночка-3, ДНТ Покровская усадьба, КП
Гамболово-1, СНТ Рассвет массива Антропшино, п. Коммунар, д. Покровская.