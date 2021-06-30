В Сусанинском и Пудомягском поселениях отключат свет 1 июля

В Сусанинском и Пудомягском поселениях отключат свет 1 июля

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района

Рубрики : ЖКХ     30 Jun 2021

Сусанинское СП:

01.07.2021 с 09:00 до 18:00

п. Кобралово, 1, 2, 3, 4, 5 линии, ул. Ленинградская

 

Пудомягское СП:

01.07.2021 с 09:00 до 18:00

д. Монделево, д. Порицы, массив Дачный-1, массив Дачное-2, массив Дачный-3, массив Дачный-4, массив Дачный-5, КП Павловские дачи, КП Павловская жемчужина, КП Павловский посад, КП Павловская слобода, КП Графская Славянка, КП Покровское, СНТ Славяночка-2, СНТ Славяночка-3, ДНТ Покровская усадьба, КП Гамболово-1, СНТ Рассвет массива Антропшино, п. Коммунар, д. Покровская.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+