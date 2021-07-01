Следком возбудил 2 уголовных дела по фактам гибели детей

30-го июня в деревне
Покровской погибла пятилетняя девочка. По предварительным данным, девочка
качалась во дворе дома на самодельных веревочных качелях и запуталась в
веревке. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа,
возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ: причинение смерти по
неосторожности.
25-го июня было возбуждено
дело по той же статье – по факту утопления шестилетнего мальчика. Ребенок
утонул 24-го июня, в Оредеже, отдыхая с родителями на даче в Вырице. Из-за
мутной воды его не сразу нашли и спасти не успели.
Как показывает следственная
практика, подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых.
Следственное управление СК России по Ленинградской области обращается к родителям
с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое
время. И не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах.
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