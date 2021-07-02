«Прелестные мгновения»: из музыкальной истории Гатчины

Чайковский и Гатчина

Интересное сообщение о музыкальной жизни Гатчинского дворца в XIX веке и, в частности, о визите в Гатчину великого русского композитора П.И. Чайковского подготовила научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Айсулу Шукурова.

Петр Ильич Чайковский был в Гатчине только один раз - 7 марта 1884 года, когда композитор был представлен здесь императорской семье. Но связывали его с этим пригородом Петербурга гораздо более тесные узы. Здесь постоянно звучала его музыка и здесь была любимая резиденция императора Александра III, которого можно было назвать истинным ценителем творчества Чайковского.

Как рассказала Айсулу Шукурова, музыка пропитывала быт августейших хозяев Гатчинского дворца буквально во всем. Детей учили играть на музыкальных инструментах и танцевать. Дворцовый церемониал не обходился без музыки, которая звучала на торжественных приемах, парадных обедах и спектаклях, на пышных балах в столичных дворцах. Члены царской семьи не только любили слушать музыку, но и сами музицировали.

Большой заслугой Александра III было основание «Придворного музыкантского хора» в июле 1882 года. В сентябре 1882 года появился и струнный оркестр, который дал свой первый концерт в Гатчине в Арсенальном зале во время обеда.

В музыкальном репертуаре Гатчинского дворца была представлена практически вся Европа. Но самым любимым композитором, произведения которого исполнялись чаще всего, был Петр Ильич Чайковский. Его слушали много и с удовольствием, неизменно просили исполнить сверх программы или повторить.

Внимание к творчеству П.И. Чайковского со стороны августейшего семейства с этого времени было неизменным и благожелательным. Члены царской семьи присутствовали на благотворительных концертах, где исполнялись произведения Чайковского. В 1891–1892 гг. безусловными фаворитами гатчинских концертов были номера из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик».

П.И. Чайковский был связан дружескими и профессиональными узами и с другими гатчинскими жителями и знаменитыми дачниками. Среди них было целое семейство музыкантов Альбрехтов, один из руководителей «Могучей кучки» М.А. Балакирев, М.М. Ипполитов-Иванов. Но все-таки главным «гатчинцем» для Чайковского оставался Александр III. Без поддержки императора не состоялись бы многие творческие удачи композитора, и нет никаких сомнений в том, что Петр Ильич относился к императору с большой симпатией.

Фёдор Шаляпин на Гатчинской земле

О гатчинской линии судьбы Ф.И. Шаляпина рассказал гатчинский краевед и историк Андрей Бурлаков. По словам Андрея Вячеславовича, Шаляпин был частым гостем Гатчины и её окрестностей в период с 1895 по 1916 год. Чаще всего он останавливался у Куприна и Щербова, и одним из любимых его развлечений были прогулки по Гатчине, в том числе и по Загвоздке.

По словам Андрея Бурлакова, он успел застать в живых людей, которые ещё помнили выступления Шаляпина в Гатчине. Особенно запомнилась «Дубинушка» в его исполнении, когда знаменитый бас певца звучал на всю округу. В Гатчине Шаляпин давал концерты в Реальном училище, в Летнем театре в Загвоздке, расположенном недалеко от станции Гатчина Варшавская. Часто выступал он и в Сиверской, где у него было много друзей и знакомых.

Свой рассказ Андрей Вячеславович сопровождал демонстрацией копий редких документов и старинных фотографий, старых заметок из газеты «Гатчинская правда».

«Гений и эпоха»

Литературно-музыкальный проект «Гений и эпоха» представила его автор и руководитель, преподаватель Гатчинской детской музыкальной школы им. М. Ипполитова-Иванова Лариса Строганова. В исполнении Ларисы Валентиновны прозвучал очень живой и подробный рассказ о жизни и судьбе нашего отечественного гения, «русского Моцарта» П.И. Чайковского.

В этот вечер в центре «Загвоздка» звучала живая классическая музыка. В рамках проекта «Гений и эпоха» прозвучали произведения Петра Чайковского в исполнении преподавателей и учащихся ДМШ им. Ипполитова-Иванова.

С прекрасным вокалом выступили педагоги музыкальной школы Евгения Ивановская и Мария Хитрова (концертмейстер Мария Калюжная). Свои творческие успехи продемонстрировали юные музыканты Мария Замятина (флейта) и Лев Блажко (виолончель) (концертмейстер Иван Жиров).

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К сожалению, в связи с ограниченным пространством и санитарными мерами предосторожности культурный центр «Загвоздка» работает пока в виде полузакрытого клуба. Но увидеть, что происходит, и о чём говорят на встречах в «Загвоздке», может каждый, заглянув на канал культурного центра «Загвоздка» в YouTube.



