Всем солдатам воевавшим – низкий наш поклон

По официальным данным, более полумиллиона солдат и офицеров Великой Отечественной войны до сих пор считаются пропавшими без вести. Установить имена и судьбу этих солдат, восстановить справедливость к забытым защитникам Родины – долг государства. Эту ответственную государственную задачу решают молодые люди – члены поисковых отрядов, краеведческих кружков и просто люди, которым не безразлична судьба солдата и своей малой родины.

Останки 97 бойцов были найдены в ходе поисковых работ на территории Гатчинского района в окрестностях урочища Куприяновка членами поискового отряда «Патриот» из города Санкт-Петербург.

Вместе с ними в торжественно-траурной церемонии захоронения останков приняли участие члены поискового отряда «Искра» под руководством командира Андрея Клементьева, руководители Таицкого поселения Тамара Павлова и Ирина Львович, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, депутат города Гатчины Галина Паламарчук, председатель Совета ветеранов поселения Людмила Ашмарина, местные жители.

Заместитель главы районной администрации по вопросам безопасности Тимофей Материков в ходе выступления поделился личной историей, рассказав о том, что 26 января 1944 года его дед Федор Материков погиб при освобождении Гатчины в районе деревни Рейзино.

- Возможно, среди останков, которые сегодня предадут земле, есть и он, - сказал Тимофей Материков.

Тамара Павлова добавила, что братское захоронение – священное место всего Таицкого поселения.

- Каждый из похороненных здесь – герой. С каждым годом мы все дальше отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, но память о них должна жить вечно. Мы собрались здесь, чтобы с достойными почестями проводить в последний путь наших героев, которые принимали участие в ожесточенных боях на подступах к Гатчине, - сказала Тамара Павлова.

Александр Русских отметил, что только тот народ, который помнит свою историю, имеет будущее.

- Ребята, которые защищали Гатчину, Тайцы, Ленинградскую область, погибли не зря. Их подвиг доказывает, что мы должны жить в мире, единстве и понимании, чтобы война не повторилась, - сказал Александр Русских и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой.

Людмила Ашмарина рассказала, что ее бабушка, мама, тетушка так и не дождались своих любимых мужчин с войны, хоть и продолжали надеяться.

- Низкий поклон поисковикам, которые никогда не теряют надежды воскресить имена павших. Вы – хранители памяти о войне, - сказала Людмила Ашмарина.

Представитель поискового отряда «Патриот» Андрей Вакулин поделился, что год от года поисковики находят все больше останков павших солдат Красной Армии, хотя с момента начала войны прошло уже 80 лет. Андрей Вакулин выразил благодарность своим коллегам за благородный и бескорыстный труд, а также администрации Таицкого поселения за помощь в организации захоронения.

Символично, что во время церемонии захоронения начался ливень – сама природа оплакивала тех, кто отдал свои жизни ради мирного неба над нашей головой. Панихиду по воинам, убиенным в годы Великой Отечественной войны, провел настоятель храма святителя Алексия Московского, протоирей Игорь Ковальчук. После чего под звуки гимна Российской Федерации останки бойцов были преданы земле, а участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику.

Ирина Хрусталёва

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