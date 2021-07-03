5 июля отключат воду в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по замене
задвижек по адресу ул. Чехова угол ул. Леонова ул. Чехова и ул. л-та Шмидта,
05.07.21 с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения
по следующим адресам:
г. Гатчина
ул. Карла Маркса д. 1/2, 4,
5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9/1, 9А, 10, 10А(д/с), 11А, 12;
ул. Володарского д. 1, 5;
ул. л-та Шмидта д. 7, 8, 9 к.
5, 10, 12, 14, 16;
ул. Чехова д. 1, 6(магазин),8,
8/1(спорт. клуб), 8А, 10(бассейн);
ул. Леонова д. 7/12, 14, 15А
(д/с), 15, 17.