5 июля отключат воду в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода по замене задвижек по адресу ул. Чехова угол ул. Леонова ул. Чехова и ул. л-та Шмидта, 05.07.21 с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина

ул. Карла Маркса д. 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9/1, 9А, 10, 10А(д/с), 11А, 12;

ул. Володарского д. 1, 5;

ул. л-та Шмидта д. 7, 8, 9 к. 5, 10, 12, 14, 16;

ул. Чехова д. 1, 6(магазин),8, 8/1(спорт. клуб), 8А, 10(бассейн);

ул. Леонова д. 7/12, 14, 15А (д/с), 15, 17.